Сергей, военнослужащий 124-й отдельной бригады терробороны морской пехоты ВСУ, на псевдо "Покемон", находится на лечении в Одессе после тяжелого ранения, которое он получил на одном из Днепровских островов в Херсонской области.

Муж пережил частичную ампутацию правой ноги, однако он не отказывается от цели вернуться в ряды ВСУ после реабилитации.

Как пишет Общественное, ранение произошло 6 октября 2024 года, когда Сергей случайно наступил на мину-лепесток.

"Вся территория была усеяна "лепестками". Их не видно вообще. Мы что-то с ребятами шли. Первый прошел нормально. Тогда ребята крикнули: "Дрон!" Я присел, как сразу взрыв. Я не мог понять, что произошло. Я до ноги не бросился, не смотрел. Тогда понял, что не могу встать. Смотрю на ногу, а она разорвана была", - вспоминает Сергей.

Он запомнил свой первый бой на Донбассе на всю жизнь.

"В первый штурм было страшно все: как это все летит, все срывается, как собратья были 300-200 - это было, конечно, страшно. У меня там и мысли не было. Там главное - выжить", - рассказал военный.

Несмотря на тяжесть ранения и сильные фантомные боли на месте ампутированной ноги, Сергей сумел сохранить оптимизм. Во время лечения он даже играл в футбол на костылях с другими ранеными собратьями. Но он добавляет, что все же полностью привыкнуть к гражданской жизни после войны сложно.

"Я не могу заснуть, потому что тишина, это мне необычно. Если тишина, мы уже знаем, что ждем прилетов и будет идти штурм", - признается Сергей.

Сейчас, когда Сергей находится на реабилитации в Одессе, его планы на будущее остаются неизменными: после выздоровления он хочет вернуться на фронт. После окончания войны Сергей мечтает о собственном деле и возвращении на Херсонщину.

"Больше всего мне понравился Станислав, Станиславские горы, куда мы ездили. Пейзажи хорошие очень. Хочется стать, пофотографировать. Понимаю, что нельзя, но они очень хорошие. Такие места. Хочу после войны поехать туда", - сказал защитник.

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