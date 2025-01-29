Синоптики говоря о погоде в Украине на февраль 2025 года, прогнозируют возвращении морозов.
Средняя температура в Украине в феврале 2025 будет на уровне 0°C.
Таким образом, декабрь и январь были теплее, февраль будет холоднее на 4°C, сравнивая прошлогодние показатели.
Синоптики прогнозируют в феврале 2025 года в Украине среднемесячную температуру на уровне +1...2 градуса и выше.
На северо-востоке в Украине ожидаются небольшие морозы, осадков будет мало.
Народный синоптик Станислав Щедрин добавил, что погода в Украине в феврале 2025 года будет теплой.
Он сообщил, что в Украине будет ранняя весна, погода в феврале может напоминать январскую.
В январе 2025 года температура воздуха была выше нормы на 4 – 8 градусов.
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на февраль 2025 года:
Средняя месячная температура воздуха в феврале 2025 года предполагается от –3 до +2 градусов.
Количество осадков ожидается меньше нормы, в пределах 25 – 65 миллиметров.
В то же время представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха информирует , что в феврале 2025 года в Украине температура будет бить рекорды.
По ее словам, учитывая тенденции изменений климата, погода в феврале может принести сюрпризы для нас.
Согласно прогнозам мировых центров и наших ученых - зимний сезон будет с колебаниями от плюса до небольшого минуса.
Источник: ТСН .
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