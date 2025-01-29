Синоптики составили прогноз погоды в Украине на февраль 2025 года, узнайте, чего ждать от последнего месяца зимы.

Синоптики говоря о погоде в Украине на февраль 2025 года, прогнозируют возвращении морозов.

Средняя температура в Украине в феврале 2025 будет на уровне 0°C.

Таким образом, декабрь и январь были теплее, февраль будет холоднее на 4°C, сравнивая прошлогодние показатели.

Синоптики прогнозируют в феврале 2025 года в Украине среднемесячную температуру на уровне +1...2 градуса и выше.

На северо-востоке в Украине ожидаются небольшие морозы, осадков будет мало.

Народный синоптик Станислав Щедрин добавил, что погода в Украине в феврале 2025 года будет теплой.

Он сообщил, что в Украине будет ранняя весна, погода в феврале может напоминать январскую.

В январе 2025 года температура воздуха была выше нормы на 4 – 8 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на февраль 2025 года:

Средняя месячная температура воздуха в феврале 2025 года предполагается от –3 до +2 градусов.

Количество осадков ожидается меньше нормы, в пределах 25 – 65 миллиметров.

В то же время представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха информирует , что в феврале 2025 года в Украине температура будет бить рекорды.

По ее словам, учитывая тенденции изменений климата, погода в феврале может принести сюрпризы для нас.

Согласно прогнозам мировых центров и наших ученых - зимний сезон будет с колебаниями от плюса до небольшого минуса.

Источник: ТСН .

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