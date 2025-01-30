В войне России против Украины должен участвовать каждый гражданин, согласно своим возможностям, иначе Украину ждет поражение в этой масштабной войне.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Александр Матяш в эфире программы "Ранок.LIVE".

Матяш подчеркнул, что только в таком случае Украина сможет одержать победу, и это должно быть донесено до каждого. По его словам, страна должна четко объявить, что воевать должны все — каждый на своем месте. Если человек ограниченно пригоден к службе, он будет выполнять функции в соответствии со своими возможностями, работая в штабе, ТЦК и СП или учебном центре. Те, кто способен к полноценной военной службе, должны служить в армии.

Он также отметил, что каждый гражданин должен получить время для подготовки к службе, в частности, получив повестку с указанием даты мобилизации через несколько месяцев. Таким образом, у людей будет возможность подготовиться.

Александр Матяш обратил внимание на проблему личной ответственности, которая существует в обществе:

"Я очень много сталкиваюсь с солдатами и некоторые из этих людей возлагают вину и ответственность за свою жизнь на третьих лиц: "Меня не научили". Скажите мне, пожалуйста, в нашей стране длится 10 лет война. Кто должен был научить тебя? Чему я? , господин капитан, сидящий рядом со мной, господин подполковник в течение этого времени готовились, покупали оружие, проходили курсы Такмеду, изучали тактику? Это проблема общая".

Он подчеркнул, что среди мобилизованных есть много мотивированных людей, но система, которая донесла бы до граждан важность участия в войне, к сожалению, отсутствует. "Мы не сможем победить, если в этот процесс не будут вовлечены все, каждый на своем уровне".

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