С 29 января в Украине стартует программа субсидий на аренду жилья для определенных категорий граждан, в частности, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Субсидии на аренду жилья получат отдельные категории переселенцев.

Как отмечают в Минсоцполитики, на выплату могут рассчитывать тратящие значительную часть своего дохода на аренду; желают арендовать жилье, но их финансовые возможности недостаточны; выехали из оккупированных или зоны активных боевых действий и не имеют собственного жилья в более безопасных регионах или их жилье стало непригодным для проживания.

Важно, что помощь предоставляется только при условии, что арендатор и арендодатель не являются родственниками, а также если арендатор не получает выплаты для ВПЛ и арендодатель не участвует в программе "Убежище".

Для оформления субсидии необходимо подать соответствующее заявление и документы в органы, отвечающие за социальные выплаты. Среди документов, которые необходимо предоставить: договор аренды; документы, подтверждающие особые обстоятельства, служащие основанием для получения субсидии. Заявку можно подать лично или через онлайн-сервисы: в ЦНАП; в Пенсионном фонде Украины (ПФУ); через портал электронных услуг ПФУ; через мобильное приложение ПФУ.

Также, если владелец жилья не может присутствовать для подписания документов (например, проживающего в другом регионе или за границей), документы можно подать онлайн. Заявить на субсидию может также законный представитель арендодателя при наличии доверенности.

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