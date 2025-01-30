Правительство Украины представило план пенсионной реформы, предусматривающий введение накопительной пенсионной системы; Ожидается, что первый этап реформы стартует в 2026 году.

Однако уже в 2025 году будут приняты законодательные инициативы по реализации пенсионной реформы.

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что законопроект о накопительной пенсионной системе уже готов и сейчас находится на этапе согласования с Министерством финансов.

"Поэтому: в этом году законодательство разрабатываем определенную ИТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный Государственного накопительного фонда - и, даст Бог, с 26 года можем начать первые накопления. Это наш план,

- отмечает Оксана Жолнович", - отметила Жолнович.

Как будет работать накопительная система

Согласно планам, каждый украинец будет обязан отчислять 9% от своей зарплаты в накопительный пенсионный фонд. Это позволит увеличить коэффициент замещения пенсий до 40% средней зарплаты при жизни, что является значительным улучшением по сравнению с нынешними 28%.

Это значит, что пенсионеры будут получать не только 20% средней зарплаты через солидарную систему, но и еще 20% из накопительного фонда. Такая система значительно повысит пенсионные выплаты, создавая более устойчивую финансовую поддержку для будущих пенсионеров.

"Если сегодня с каждой зарплаты вы платите непосредственно в пенсионный фонд почти 19%, то гарантия в 40% – это прирост вдвое этой суммы, это хорошая гарантия, и она определена европейскими регламентами, и поэтому мы к ней стремимся приблизиться. к сожалению, у подавляющего большинства пенсионеров составляет всего 28%. Это недостаточно, мы это понимаем и думаем над тем, как бы его повысить",– добавляет министр.

Новая система позволит гражданам добровольно увеличивать взносы по увеличению своей будущей пенсии.

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