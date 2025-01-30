Современные смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, используясь для общения, работы, онлайн-покупок, ведения финансов и хранения личных данных.

Многофункциональность делает телефоны уязвимыми для хакерских атак, включая установку вредоносного ПО или организацию прослушки.

Любое подозрительное поведение смартфона может указывать на угрозу. Рассмотрим основные признаки взлома и способы защиты.

Если при звонках вы регулярно слышите посторонние звуки, щелчки или статический шум, это может быть признаком записи ваших разговоров. Хотя такие помехи иногда вызваны проблемами с сигналом, их частое появление требует проверки устройства.

Другим тревожным сигналом является быстрая разрядка батареи и перегрев телефона даже в режиме ожидания. Это может свидетельствовать о работе вредоносного ПО, функционирующего в фоновом режиме и передающего данные.

Некоторые вредоносные программы могут подменять внешний вид сайтов, перенаправляя пользователя на фальшивые страницы для кражи данных. Если вы замечаете странное отображение веб-ресурсов, необходимо немедленно их закрыть.

Дополнительно стоит насторожиться, если устройство отказывается выключаться, самопроизвольно перезагружается или подсветка экрана остается включенной после отключения.

Подозрительные текстовые сообщения с набором символов или странными ссылками также могут указывать на активность вредоносного ПО, которое получает инструкции таким образом.

Работа камеры или микрофона без вашего разрешения, особенно без индикации их включения, является серьезным поводом для проверки телефона.

Для защиты телефона следует предпринять ряд действий. Переключение в режим "В самолете" временно отключает все соединения, что может прервать доступ злоумышленников.

Необходимо регулярно проверять установленные приложения и удалять те, которые кажутся подозрительными, особенно если они потребляют много энергии. Постоянное обновление операционной системы и программного обеспечения также важно, поскольку обновления часто содержат исправления уязвимостей.

Антивирусные программы помогают обнаруживать и удалять вредоносное ПО, а использование VPN скрывает ваш IP-адрес и местоположение. Для дополнительной защиты на iPhone можно активировать режим Lockdown Mode, а пользователям Android рекомендуется использовать функции Advanced Protection.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.