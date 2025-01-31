С начала февраля 2025 года в Украине вступит в силу Меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг», который предусматривает новые ограничения на переводы для физических лиц.
В ПриватБанке объяснили, какие лимиты будут действовать с 1 февраля: все, что нужно знать о новых ограничениях.
Новые лимиты будут применяться исключительно к переводам физических лиц на счета других контрагентов через банковские карты или IBAN-реквизиты, как в пределах Украины, так и за границу.
В то же время эти ограничения не коснутся :
- оплаты товаров и услуг (в том числе коммунальных платежей, покупок в магазинах);
- переводов между собственными счетами клиента в одном банке;
- платежей клиентов с подтвержденным источником дохода (зарплатные карты, пенсии, социальные выплаты);
- переводов волонтеров;
- клиентов, получивших индивидуальное повышение лимита после обращения в банк и предоставление необходимых документов.
В зависимости от уровня риска клиентов лимиты будут устанавливаться постепенно:
- Для клиентов с высоким уровнем риска – до 50 тысяч. грн в месяц (с 1 февраля 2025).
- Для клиентов со средним и низким уровнем риска :
- до 150 тыс. грн. в месяц (с 1 февраля 2025 года);
- до 100 тыс. грн в месяц (с 1 июня 2025).
ПриватБанк уже начал информировать клиентов о новых лимитах и их остатках. Для уточнения деталей можно обратиться в контакт-центр или онлайн-чат банка.
ПриватБанк проинформирует клиентов, когда их лимит на переводы приближается к критическим отметкам – 50% или 80% от установленного предела. Это позволяет пользователям эффективно управлять своими финансовыми операциями и избегать возможных ограничений.
Если клиент не имеет подтвержденного источника дохода в банке или не получил уведомления в приложении (например, в Приват24) о возможности изменить лимит, он может самостоятельно запросить его увеличение. Для этого необходимо обратиться в службу поддержки через онлайн-чат или по номеру 3700 и предоставить необходимые документы.
Источник: OBOZ.UA.
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