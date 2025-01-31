Татьяна долго приходила в себя от пережитого - сначала почти не спала, несколько дней пробыла дома.

Татьяна Клименко управляла трамваем, который 8 января оказался под обстрелом российских войск в Запорожье - в результате атаки погибли 14 человек, еще 127 получили ранения, в том числе и пассажиры ее трамвая.

Она чудом выжила и признается Суспільному, что этот день останется в ее памяти навсегда.

Как только дверь трамвая захлопнулась и началось движение, раздался мощный взрыв. Когда она обернулась, увидела пожилую женщину в зеленом пальто, которая лежала неподвижно. Вместе с пассажирами они пытались помочь ему подняться.

"Первое, я почувствовала, что на меня посыпалось стекло... я затормозила вагон и открыла дверь. Люди начали кричать... Это никогда не забудешь... Когда уже развернулась, то увидела старушку в зеленом пальто — она лежала. Я выбежала из кабины, и мы с мужчинами начали ее поднимать..." – вспоминает Татьяна.

Тем временем рядом загорелись гражданские автомобили, а трамвайный салон быстро наполнился дымом. Пассажиры бросились спасаться.

"Один мужчина заметил упавшего на сиденье раненого, а позади него сидела женщина - она ​​не была в крови, только ошеломлена. Он начал кричать: "Помогите ее вывести, она, пожалуй, контужена!". Я, как могла, помогла ему ...", - добавила она.

Несмотря на опасность, Татьяна не хотела покидать трамвай. Страшнее всего было видеть погибших.

"Удар пришелся на мужчину - он так и остался на сидении. Может, у него был осколок... Дедушка пытался ему помочь, но когда приехали спасатели, они только констатировали смерть. Другой мужчина сидел напротив - без крови, просто склонил голову... возможно , сердце не выдержало."

Татьяна долго приходила в себя от пережитого. Сначала почти не спала, несколько дней пробыла дома, а потом вернулась на работу. Ей было страшно, особенно когда уезжала из депо и заходила в вагон.

Сейчас она работает на другом маршруте. Держаться помогает семья, не покидающая ее в одиночестве ни на день.

Напомним, российская армия нанесла два удара управляемыми авиабомбами по Запорожье, причинив многочисленные жертвы среди мирного населения - погибли 14 человек, еще 127 получили ранения.

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