С 1 февраля украинцев ждут изменения в ряде отраслей - в частности, начнут действовать лимиты на переводы с карты на карту, будут новые налоги и прочее.

С 1 февраля в Украине состоится ряд изменений, касающихся тарифов на электроэнергию, переводов средств, военных вопросов и социальных выплат и прочего.

Украинцам объяснили, каких изменений ожидать с февраля.

Железнодорожные билеты подорожают

С 1 февраля "Укрзализныця" уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, что приведет к значительному росту стоимости билетов.

Цены на билеты в Австрию и Молдову останутся без изменений.

Поездки в Польшу подорожают: в вагонах 1-го класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%, в купе – на 9-27%.

в вагонах 1-го класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%, в купе – на 9-27%. Стоимость билета на маршрут Киев – Варшава вырастет на 37% , а Киев – Будапешт – на 17% для СВ и 21% для купе.

Причина пересмотра тарифов – рост расходов на материалы и энергоресурсы.

Перебронирование военнообязанных

До 28 февраля 2025 г. предприятия должны подтвердить свой статус критически важных. Если они этого не сделают, их сотрудники лишатся бронирования и могут быть мобилизованы.

Работодатели, подтвердившие статус, смогут бронировать работников в год.

После 28 февраля у критически важных предприятий будет 72 часа на повторное бронирование сотрудников через портал "Действие" .

Кроме того, мужчины, которых ВЛК признала "ограниченно пригодными" , должны пройти повторную медкомиссию до 5 февраля 2025 года . В случае невыполнения этого обязательства им грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен .

Помощь ВПО и новые выплаты

С 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать документы на субсидию на аренду жилья .

Критерии для получения помощи:

Отсутствие собственного жилья площадью более 13,65 кв. м на человека.

на человека. Расходы на аренду превышают 20% совокупного дохода семьи .

. Жилье уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния.

Семья не получает выплат на проживание ВПЛ и не имеет долгов по алиментам.

Также с 1 февраля выплаты для ВПЛ будут автоматически продлены для всех, кто их уже получает.

Тарифы на коммунальные услуги

С 1 февраля в Украине изменяются условия льготного тарифа на электроэнергию для отопления:

За 1 кВт придется платить 2,64 грн , если потребление не превышает 2000 кВт/мес .

придется платить , если потребление не превышает . Более этого предела – 4,32 грн/кВт .

Цены на газ останутся фиксированными до 30 апреля 2025 года . Для 98% украинцев, обслуживаемых "Нафтогазом" , тариф составит 7,96 грн/м³ .

Ограничение на денежные переводы

С 1 февраля банки вводят лимит на переводы между физическими лицами по реквизитам IBAN :

150 тыс. грн/месяц для клиентов без подтвержденных доходов.

для клиентов без подтвержденных доходов. Для лиц с "высоким риском" – 50 тыс. грн/месяц .

. С 1 июня 2025 года лимит снизится до 100 тыс. грн/месяц .

Прибавки к пенсиям и изъятие средств ВПЛ

Украинцы, которым в феврале исполнится 70, 75 или 80 лет , получат доплату к пенсии:

70-75 лет – 300 грн .

– . 75-80 лет – 456 грн .

– . 80+ лет – 570 грн .

Также Сбербанк может изъять остатки пенсионных средств со счетов ВПЛ, если:

Человек не прошел идентификацию более 6 месяцев .

. Пенсионный счет не использовался больше года .

Налог на авто стоимостью более 3 млн грн

С 2025 года вводится новый налог на дорогие автомобили в возрасте до 5 лет , стоимость которого превышает 3 млн грн .

Годовая ставка – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

за каждый автомобиль. Список автомобилей, которые подпадут под налог, будет опубликован Минэкономики после 1 февраля 2025 года .

Уплатить налог нужно в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой.

Рост цен на продукты

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в феврале-марте ожидается подорожание продуктов питания, особенно овощей, молочных продуктов и хлеба.

Причины роста цен:

Сезонный фактор – уменьшение запасов зимних овощей.

– уменьшение запасов зимних овощей. Инфляция и подорожание горючего из-за новых акцизов.

и подорожание горючего из-за новых акцизов. Мобилизация и нехватка рабочей силы в аграрном секторе.

Ожидается, что цены вырастут на 10-15% , но постепенно.

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