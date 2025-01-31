С 1 февраля в Украине состоится ряд изменений, касающихся тарифов на электроэнергию, переводов средств, военных вопросов и социальных выплат и прочего.
Украинцам объяснили, каких изменений ожидать с февраля.
Железнодорожные билеты подорожают
С 1 февраля "Укрзализныця" уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, что приведет к значительному росту стоимости билетов.
- Цены на билеты в Австрию и Молдову останутся без изменений.
- Поездки в Польшу подорожают: в вагонах 1-го класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%, в купе – на 9-27%.
- Стоимость билета на маршрут Киев – Варшава вырастет на 37% , а Киев – Будапешт – на 17% для СВ и 21% для купе.
Причина пересмотра тарифов – рост расходов на материалы и энергоресурсы.
Перебронирование военнообязанных
До 28 февраля 2025 г. предприятия должны подтвердить свой статус критически важных. Если они этого не сделают, их сотрудники лишатся бронирования и могут быть мобилизованы.
- Работодатели, подтвердившие статус, смогут бронировать работников в год.
- После 28 февраля у критически важных предприятий будет 72 часа на повторное бронирование сотрудников через портал "Действие" .
Кроме того, мужчины, которых ВЛК признала "ограниченно пригодными" , должны пройти повторную медкомиссию до 5 февраля 2025 года . В случае невыполнения этого обязательства им грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен .
Помощь ВПО и новые выплаты
С 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать документы на субсидию на аренду жилья .
Критерии для получения помощи:
- Отсутствие собственного жилья площадью более 13,65 кв. м на человека.
- Расходы на аренду превышают 20% совокупного дохода семьи .
- Жилье уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния.
- Семья не получает выплат на проживание ВПЛ и не имеет долгов по алиментам.
Также с 1 февраля выплаты для ВПЛ будут автоматически продлены для всех, кто их уже получает.
Тарифы на коммунальные услуги
С 1 февраля в Украине изменяются условия льготного тарифа на электроэнергию для отопления:
- За 1 кВт придется платить 2,64 грн , если потребление не превышает 2000 кВт/мес .
- Более этого предела – 4,32 грн/кВт .
Цены на газ останутся фиксированными до 30 апреля 2025 года . Для 98% украинцев, обслуживаемых "Нафтогазом" , тариф составит 7,96 грн/м³ .
Ограничение на денежные переводы
С 1 февраля банки вводят лимит на переводы между физическими лицами по реквизитам IBAN :
- 150 тыс. грн/месяц для клиентов без подтвержденных доходов.
- Для лиц с "высоким риском" – 50 тыс. грн/месяц .
- С 1 июня 2025 года лимит снизится до 100 тыс. грн/месяц .
Прибавки к пенсиям и изъятие средств ВПЛ
Украинцы, которым в феврале исполнится 70, 75 или 80 лет , получат доплату к пенсии:
- 70-75 лет – 300 грн .
- 75-80 лет – 456 грн .
- 80+ лет – 570 грн .
Также Сбербанк может изъять остатки пенсионных средств со счетов ВПЛ, если:
- Человек не прошел идентификацию более 6 месяцев .
- Пенсионный счет не использовался больше года .
Налог на авто стоимостью более 3 млн грн
С 2025 года вводится новый налог на дорогие автомобили в возрасте до 5 лет , стоимость которого превышает 3 млн грн .
- Годовая ставка – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.
- Список автомобилей, которые подпадут под налог, будет опубликован Минэкономики после 1 февраля 2025 года .
Уплатить налог нужно в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой.
Рост цен на продукты
По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в феврале-марте ожидается подорожание продуктов питания, особенно овощей, молочных продуктов и хлеба.
Причины роста цен:
- Сезонный фактор – уменьшение запасов зимних овощей.
- Инфляция и подорожание горючего из-за новых акцизов.
- Мобилизация и нехватка рабочей силы в аграрном секторе.
Ожидается, что цены вырастут на 10-15% , но постепенно.
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