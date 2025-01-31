Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам.

Как сообщили в ДБР, их обвиняют во внедрении схемы закупки некачественной одежды для военных.

Ранее Бюро завершило досудебное расследование директора Департамента гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который из-за тендеров закупил этот товар ненадлежащего качества.

Преступную схему организовал депутат городского совета Кировоградщины, одновременно являвшийся собственником и директором предприятия. Узнав о будущих закупках одежды для военных в Херсонской области, он решил использовать ситуацию для получения прибыли.

В схему он привлек знакомого, который стал директором другого предприятия, и бухгалтер этой компании. Сообщники закупали низкокачественную одежду без сертификатов соответствия только визуально напоминавшим военный требованиям Минобороны. В результате этой сделки государству был нанесен ущерб на сумму более 21 млн грн.

Депутат, его сообщник и бухгалтер подозреваются в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, подделке официальных документов и организации преступной группы. Статьи, по которым выдвинуты подозрения, предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и возмещении ущерба государству. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.