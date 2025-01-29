Произошла авиакатастрофа – известно, что истребитель F-35 разбился на полуострове Аляска в США – пилот успел катапультироваться и, к счастью, выжил.

Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 28 января во вторник. Командир 354-го истребительного крыла, полковник Пол Таунсенд, сообщил, что истребитель разбился во время учебных полетов на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Эйельсон, расположенной примерно в 40 км к югу от Фербенкса.

Пилот объявил об аварийной ситуации, однако успел катапультироваться. В настоящее время он находится в стабильном состоянии и проходит медицинское обследование. Самолет получил значительные повреждения и взорвался. После взрыва поднялся чёрный дым.

Подчеркнем, что F-35 Lightning II – это многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Самолет представлен в трех основных вариантах:

Для ВВС США (наземный истребитель);

для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (с коротким взлетом и вертикальным приземлением);

Для ВМС США (палубный вариант).

Этот истребитель способен находиться в воздухе более 12 часов за один вылет, что позволяет ему добиваться любой точки на Северном полушарии.

Командование ВВС США сейчас проводит расследование для выяснения причин инцидента и разработки мер по предотвращению подобных аварий в будущем.

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