Молодой человек поделился видео, на котором он рассказывает об инциденте, однако высказалась и другая сторона конфликта.

В сети возник громкий скандал из-за ситуации в пункте проката лыжного снаряжения Dzvin-ski в Карпатах.

Посетители рассказали, что им отказали в предоставлении лыж, ссылаясь на то, что их паспорта были выданы в Донецкой и Луганской областях. Между тем также комментарий появился и от представителей пункта проката линий снаряжения.

Молодой человек поделился видео, на котором он рассказывает об инциденте. По его словам, именно с этого отказа начался их отдых в Карпатах. Он также добавил, что ему и его друзьям даже забросили, что война началась из-за жителей Луганской и Донецкой областей.

"Говорят, что восток и запад вместе, и мы единственная страна. Я горжусь тем, что я из Донецкой области, а ребята гордятся тем, что они из Луганской, Запорожской, Херсонской. А Dzvin-ski это до одного места", — заявил мужчина в видео, показывая свой паспорт и добавляя, что для некоторых работников этот документ ничего не значит.

В пункте проката объяснили, что никакого отказа из-за паспортов не было. Клиенты получили снаряжение и катались на нем в течение дня. По возвращении оборудования вероятно и было записано скандальное видео.

"Вопрос заключался в том, что они брали три комплекта снаряжения, и мы требовали дополнительные документы как гарантию возврата. Кроме загранпаспорта и водительского удостоверения, мы предоставили им лыжи, и они пошли кататься", - пояснил Виктор Сердинский, представитель компании Dzvin-ski .

Он также отметил, что во время разговора возникла дискуссия по поводу того, можно ли доверять документам, выданным на временно оккупированных территориях, особенно в случае, когда необходимо идентифицировать лицо, если оно не вернет снаряжение.

Ведь существовали случаи, когда люди с документами, выданными на оккупированных территориях, брали дорогую технику и исчезали вместе с ней. В таких ситуациях невозможно найти человека, поскольку на оккупированных территориях невозможно провести проверку.

"Поэтому со своей стороны извиняюсь, если именно это их оскорбило. Но мы лишь объясняли им ситуацию, в которой вынуждены проверять такие моменты и обращать на них внимание", - отмечает предприниматель.

Источник: ТСН.

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