СБУ задержала злоумышленников в съемной квартире, где они пытались скрыться после совершенного.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух корректировщиков вражеских атак в Харькове, одновременно занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Подробности сообщили в СБУ.

По информации СБУ, задержанными оказались 38-летний безработный местный житель и его 24-летняя сожительница. В «перерывах» между корректировкой обстрелов женщина занималась торговлей наркотиками из-за так называемых «закладок» по городу.

Злоумышленники работали на представителя российской спецслужбы, обратившем внимание на пару из-за их поиска быстрого заработка на российских Telegram-каналах. По указанию куратора они обходили прифронтовые районы Харькова, фиксируя места дислокации сил обороны Украины и отправляли оккупантам фото и геолокационные данные.

Расследование показало, что врага больше всего интересовали командные пункты подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ.

СБУ задержала злоумышленников в съемной квартире, где они пытались скрыться. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с врагом.

Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения, незаконное обращение наркотиков и изготовление «закладок». В настоящее время они находятся под стражей, и им грозит до 12 лет лишения свободы.

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