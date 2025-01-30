Украинцам рассказали, когда стартует НМТ-2025 в Одессе, в украинском центре оценивания качества образования назвали точные даты.

План организации и проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году, в частности, в Одессе, был утвержден приказом Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Уже известны конкретные сроки регистрации, даты проведения тестирований и когда будут известны результаты НМТ-2025 в Одессе.

НМТ-2025 в Одессе будет в основной и дополнительных сессиях:

основные сессии НМТ-2025 в Одессе продлятся с 14 мая по 25 июня, а дополнительные сессии с 14 по 25 июля.

Регистрация для участия в НМТ-2025 в Одессе будет проходить в два этапа:

Основной период НМТ-2025 будет с 6 марта по 3 апреля, до 8 апреля участники смогут изменить данные в персональных кабинетах, например, можно будет поменять предмет дополнительного блока и выбирать другое место прохождения теста.

Во время дополнительного периода НМТ-2025 в Одессе с 9 по 14 мая можно внести изменения тем, кто по уважительным причинам не зарегистрировался раньше или кому отказали во время основного периода.

Изменения в регистрационные данные НМТ-2025 в Одессе можно будет внести до 19 мая.

Приглашение с информацией о дате, времени и месте проведения тестирования НМТ-2025 в открытом доступе будет с 4 мая для участников основных сессий,

с 11 июля для дополнительных сессий.

Следует отметить, что в целях безопасности информацию о месте тестирования в Украине не будут публиковаться публично.

Организаторы НМТ-2025 призывают не разглашать данные, чтобы обеспечить безопасность тестирования.

Результаты основных сессий НМТ в Одессе будут обнародованы до 4 июля, результаты дополнительных сессий НМТ-2025 узнают результаты до 30 июля.

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