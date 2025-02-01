Усиление мобилизации в феврале 2025 года стало известно, кто получит повестки в этом месяце.

Мобилизация в феврале 2025 года будет продолжаться, украинцам рассказали, будет ли усилен призыв и кому дадут повестки.

Так, получить повестки во время мобилизации в феврале 2025 года могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные и пригодные по состоянию здоровья.

В первую очередь, как говорят военные, для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом, речь идет о штурмовиках, артиллеристах и ​​т.д.

Также очень нужны специалисты из разных сфер, а именно водители, IT-специалисты, связисты.

Известно, что мобилизация в Украине в феврале 2025 будет осуществляться не только для ведения боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач.

Вероятным направлением службы этих мобилизованных – работа в штабе, армия нуждается в профессионалах разных специальностей.

Предельный возраст для мобилизации в феврале 2025 года остался прежним, он не применяется к мужчинам, уже достигшим 60 лет.

Добровольно вступить в армию во время мобилизации в феврале 2025 могут женщины до 60 лет, которые пригодны по здоровью.

Призывники от 18 до 25 лет, ранее не бывшие на службе по контракту.

Люди с инвалидностью и люди с правом на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам тоже могут добровольно вступить в армию во время мобилизации в феврале 2025 года.

Источник: espreso .

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