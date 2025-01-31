Звезда "Мастер Шеф" поделилась идеальным рецептом для тех, кто любит голубцы, но не хочет тратить много времени на их приготовление.

Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро и просто приготовить ленивые голубцы, которые будут не менее вкусными, чем обычные.

Для приготовления ленивых голубцов звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

600 г мясного фарша

300 г капусты

100 г риса (вареного до полуготовности)

50 г растительного масла

1 луковица

1 морковь

1 яйцо

150 г грибов (шампиньоны)

соль и молотый перец – по вкусу

250 г воды

Кроме того, для соуса нам понадобится:

250 г сметаны или сливок

2 ст.л. томатной пасты (или 3 ст.л. томатного соуса)

1 ч.л. сахара

соль и молотый перец – по вкусу

300 мл воды

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает до полуготовности рис, а затем промывает его холодной водой. Капусту тонко шинкуем, морковь натираем на крупной терке, лук и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками.

На разогретой сковороде с растительным маслом начинаем жарить лук, морковь и грибы. Через 5 минут добавляем капусту, соль, перец, сахар, вливаем воду и тушим овощи под крышкой в ​​течение 10-15 минут до мягкости.

Далее звезда "Мастер Шеф" смешивает рис, фарш и половину тушеных овощей, добавляет яйцо, солит, перчит и перемешивает. Из этой массы формируем руками котлетки.

В форму для запекания выкладываем половину оставшихся тушеных овощей, а сверху котлетки. Для соуса смешиваем сметану, томатный соус, сахар, воду и специи, заливаем им ленивые голубцы.

Накрываем форму крышкой или фольгой и запекаем ленивые голубцы в разогретой до 180 градусов духовке примерно час. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует периодически открывать и поливать голубцы соусом.

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