Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро и просто приготовить ленивые голубцы, которые будут не менее вкусными, чем обычные.
Для приготовления ленивых голубцов звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- 600 г мясного фарша
- 300 г капусты
- 100 г риса (вареного до полуготовности)
- 50 г растительного масла
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 яйцо
- 150 г грибов (шампиньоны)
- соль и молотый перец – по вкусу
- 250 г воды
Кроме того, для соуса нам понадобится:
- 250 г сметаны или сливок
- 2 ст.л. томатной пасты (или 3 ст.л. томатного соуса)
- 1 ч.л. сахара
- соль и молотый перец – по вкусу
- 300 мл воды
Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает до полуготовности рис, а затем промывает его холодной водой. Капусту тонко шинкуем, морковь натираем на крупной терке, лук и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками.
На разогретой сковороде с растительным маслом начинаем жарить лук, морковь и грибы. Через 5 минут добавляем капусту, соль, перец, сахар, вливаем воду и тушим овощи под крышкой в течение 10-15 минут до мягкости.
Далее звезда "Мастер Шеф" смешивает рис, фарш и половину тушеных овощей, добавляет яйцо, солит, перчит и перемешивает. Из этой массы формируем руками котлетки.
В форму для запекания выкладываем половину оставшихся тушеных овощей, а сверху котлетки. Для соуса смешиваем сметану, томатный соус, сахар, воду и специи, заливаем им ленивые голубцы.
Накрываем форму крышкой или фольгой и запекаем ленивые голубцы в разогретой до 180 градусов духовке примерно час. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует периодически открывать и поливать голубцы соусом.
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