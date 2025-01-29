Апогеем коррупционных схем стала история главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, у которой нашли сотни тысяч долларов, элитные машины и десятки домов и земельных участков.

Татьяна Крупа, подозреваемая в деле о незаконном обогащении и ставшая фигурой громкого скандала осенью, остается на должности главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Об этом сообщает "Общественное Хмельницкий", ссылаясь на ответ Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.

Согласно информации, Татьяну Крупу уволят 18 марта 2025 года из-за ликвидации Хмельницкой областной МСЭК, согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, предусматривающей расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

"Татьяна Крупа фактически не появляется на работе и не выполняет свои обязанности из-за того, что находится под стражей", – говорится в официальном ответе.

Также сообщается, что ее месячная заработная плата составляет 35290 гривен, но начисление было прекращено с 5 октября 2024 года.

Напомним, скандал вокруг Татьяны Крупы, главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, разразился 4 октября 2024 года после обысков в ее квартире и на рабочем месте, где были обнаружены значительные суммы денег. областном управлении Пенсионного фонда, а сама она подозревается в организации схемы для уклоняющихся.

Владелец многочисленной недвижимости и элитных автомобилей Крупа также в 2022 году открыла счет в польском банке, на который положила 590 тысяч долларов. Ее муж также хранил деньги за границей. Кроме того, на рабочем месте Крупы было найдено еще 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

Ее сын пока находится на больничном, а подозрение ему еще не выдвинули.

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