СБУ и Национальная полиция разоблачили схему уклонения от мобилизации в Киевской городской государственной администрации (КГГА), где один из топ-чиновников незаконно получил фейковую инвалидность.

Подробности сообщили в СБУ.

Как сообщается, первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в оформлении 2 группы инвалидности без обоснованных причин. Это позволило ему получить отсрочку от призыва и регулярные социальные выплаты, которые предоставляются людям с такой группой инвалидности.

В течение 2023-2024 годов чиновник незаконно получил 170 тысяч гривен компенсации за якобы «частичную потерю дееспособности». По результатам следствия, он подделал медицинские документы, в частности, «ухудшил» показатели эхокардиографии, которые якобы свидетельствовали о серьезном заболевании сердечно-сосудистой системы.

Далее фигурант передал поддельные документы в одну из больниц Киева, что явилось основанием для получения заключения от МСЭК. В ходе следственных действий были найдены материалы, подтверждающие фальсификацию документов.

Чиновнику сообщено о подозрении по статьям 1, 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов, их сбыт или использование). Расследование продолжается, и злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы. Также проверяется возможность причастности других чиновников к этой схеме.

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