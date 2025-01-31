Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный салат с фаршем, который заменит вам бургеры.
Звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что такой салат-бургер станет идеальным вариантом для обеда или ужина, очень вкусным и сбалансированным, а готовится он очень просто и быстро.
В некоторых рецептах вместо булочки в салат-бургер добавляют сухарики или чипсы из лаваша, но судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил вместо этого добавить рис – получилось очень вкусно и без глютена.
Чтобы приготовить салат-бургер, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- рис вареный - 1 стакан
- мясной фарш ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал говяжий) - 200 г
- немного растительного масла для жарки
- соль, молотый перец, любимые специи для мяса - по вкусу
- помидор – 1 шт.
- салат айсберг
- лук синий – 1 шт.
- сыр – по желанию
- огурцы соленые – 3 шт. маленького размера
- 1 ст.л. майонеза
- 2 ст.л. кетчупа
- 1 ч.л. сладкой горчицы
Рис судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предварительно отваривает и использует охлажденный.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем фарш до готовности, приправляем его солью и специями по вкусу.
Чтобы приготовить соус для бургер-салата, нарезаем соленые огурцы тоненькими кольцами и смешиваем с майонезом, кетчупом и сладкой горчицей.
Нарезаем салат айсберг и сыр на небольшие кусочки, лук и помидор – полукольцами.
В миску "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво слоями выкладывает вареный рис, жареный фарш, овощи, сыр, добавляет соус – и салат-бургер готов.
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