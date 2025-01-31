Если вы любите бургеры, то этот рецепт салата от судьи кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво вам точно понравится.

Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусный салат с фаршем, который заменит вам бургеры.

Звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что такой салат-бургер станет идеальным вариантом для обеда или ужина, очень вкусным и сбалансированным, а готовится он очень просто и быстро.

В некоторых рецептах вместо булочки в салат-бургер добавляют сухарики или чипсы из лаваша, но судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил вместо этого добавить рис – получилось очень вкусно и без глютена.

Чтобы приготовить салат-бургер, нам понадобятся следующие ингредиенты:

рис вареный - 1 стакан

мясной фарш ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал говяжий) - 200 г

немного растительного масла для жарки

соль, молотый перец, любимые специи для мяса - по вкусу

помидор – 1 шт.

салат айсберг

лук синий – 1 шт.

сыр – по желанию

огурцы соленые – 3 шт. маленького размера

1 ст.л. майонеза

2 ст.л. кетчупа

1 ч.л. сладкой горчицы

Рис судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предварительно отваривает и использует охлажденный.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем фарш до готовности, приправляем его солью и специями по вкусу.

Чтобы приготовить соус для бургер-салата, нарезаем соленые огурцы тоненькими кольцами и смешиваем с майонезом, кетчупом и сладкой горчицей.

Нарезаем салат айсберг и сыр на небольшие кусочки, лук и помидор – полукольцами.

В миску "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво слоями выкладывает вареный рис, жареный фарш, овощи, сыр, добавляет соус – и салат-бургер готов.

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