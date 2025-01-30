Победитель одного из сезонов "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом блинов без использования муки.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить невероятно нежные и вкусные блины по рецепту с Черниговщины.

"Черниговщина меня очаровала, а я это сделаю с вами с рецептом блинов на крахмале, которым со мной поделилась Ирина, которой 92 года", - рассказал Евгений Клопотенко.

Для приготовления блинов на крахмале "Мастер Шеф" Клопотенко берет следующие ингредиенты:

яичные желтки – 5-6 шт.

молоко - 300-400 мл

крахмал – 300 г

соль - щепотка

сахар – по вкусу

"Возможно, вы подумаете, почему используется крахмал, а не пшеничная мука. Я думаю, что в этом регионе очень много картофеля: делали или тертюхи, или драники, отжимали жидкость, а в той жидкости был крахмал, и сами делали крахмал, и на на этом крахмале, чтобы не выбрасывать, делали, собственно, блины", – рассказал Евгений Клопотенко.

К яичным желткам добавляем молоко, крахмал, щепотку соли, немного сахара и перемешиваем до однородности. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом.

Особенность этих блинов в том, что их запекают. Для этого Клопотенко нарезает блины на кусочки, складывает в макитру, добавляет смесь яичных желтков и молока и запекает – лучше в печи, но можно и в духовке или в мультипечке примерно 20 минут при 180 градусах.

"Сверху кусочек домашнего масла и пробовать, пробовать. Потому что невозможно удержаться", - добавил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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