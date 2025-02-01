Одним из самых популярных блюд, неизменно присутствующих на столах одесситов, является форшмак .
Ведущая кулинарного канала Татьяна Литвинова, являющаяся настоящим знатоком местной кухни, поделилась с фанатами простым и проверенным временем рецептом форшмака.
Ингредиенты:
Соленая сельдь (файл) – 2 шт.
Куриное яйцо (вареное) – 1 шт.
Репчатый лук – 1 шт. (средняя)
Зеленое кислое яблоко – 1 шт.
Хлеб (чиабатта) – 50 г
Оливковое масло – 2 ст. л.
Важным моментом является и способ взбивания ингредиентов – никакого блендера! Хозяева предпочитают использовать мясорубку или просто вырезать все вручную, чтобы получить необходимую текстуру.
Кроме того, для приготовления идеального форшмака необходимо правильно выбрать селедку. Она должна быть свежей и без костей, а для улучшения вкуса можно вымочить рыбу в черном чае.
Подается форшмак обычно на хрустящем хлебе, украшается зеленью или перепелиным яйцом. Этот простой, но изысканный рецепт, по словам Татьяны, гарантирует, что блюдо всегда будет популярным на праздничных столах и семейных обедах.
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