Одним из самых популярных блюд, неизменно присутствующих на столах одесситов, является форшмак .

Ведущая кулинарного канала Татьяна Литвинова, являющаяся настоящим знатоком местной кухни, поделилась с фанатами простым и проверенным временем рецептом форшмака.

Ингредиенты:

Соленая сельдь (файл) – 2 шт.

Куриное яйцо (вареное) – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт. (средняя)

Зеленое кислое яблоко – 1 шт.

Хлеб (чиабатта) – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Важным моментом является и способ взбивания ингредиентов – никакого блендера! Хозяева предпочитают использовать мясорубку или просто вырезать все вручную, чтобы получить необходимую текстуру.

Кроме того, для приготовления идеального форшмака необходимо правильно выбрать селедку. Она должна быть свежей и без костей, а для улучшения вкуса можно вымочить рыбу в черном чае.

Подается форшмак обычно на хрустящем хлебе, украшается зеленью или перепелиным яйцом. Этот простой, но изысканный рецепт, по словам Татьяны, гарантирует, что блюдо всегда будет популярным на праздничных столах и семейных обедах.

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