Одним из самых популярных блюд, неизменно присутствующих на столах одесситов, является форшмак .

Ведущая кулинарного канала Татьяна Литвинова, являющаяся настоящим знатоком местной кухни, поделилась с фанатами простым и проверенным временем рецептом форшмака.

Ингредиенты:

Соленая сельдь (файл) – 2 шт.

Куриное яйцо (вареное) – 1 шт.

Репчатый лук – 1 шт. (средняя)

Зеленое кислое яблоко – 1 шт.

Хлеб (чиабатта) – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Важным моментом является и способ взбивания ингредиентов – никакого блендера! Хозяева предпочитают использовать мясорубку или просто вырезать все вручную, чтобы получить необходимую текстуру.

форшмак

Кроме того, для приготовления идеального форшмака необходимо правильно выбрать селедку. Она должна быть свежей и без костей, а для улучшения вкуса можно вымочить рыбу в черном чае.

форшмак

Подается форшмак обычно на хрустящем хлебе, украшается зеленью или перепелиным яйцом. Этот простой, но изысканный рецепт, по словам Татьяны, гарантирует, что блюдо всегда будет популярным на праздничных столах и семейных обедах.

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