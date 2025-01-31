Когда вы находитесь вне дома, а телефон разряжается, это может стать настоящей проблемой, однако существует простой способ зарядить телефон от другого гаджета, например планшета, с помощью кабеля OTG.
На Ютуб-канале "Максим Васильевич" рассказали , как это сделать.
Что такое OTG-кабель и как он работает
OTG (On-The-Go) – это технология, позволяющая подключать к смартфонам и планшетам различные USB-устройства, включая флеш-накопители, мышки, клавиатуры, а также другие телефоны. Для этого требуется специальный OTG-кабель, подключаемый к устройству-донору (заряжаемому).
Чтобы воспользоваться этой технологией, необходимо:
Убедитесь, что ваш планшет или телефон поддерживает OTG.
Подключите кабель OTG к устройству-донору.
К OTG-кабелю подключите обычный USB-кабель, используемый для зарядки телефона.
Подключите телефон, требующий подзарядки.
Убедиться, что зарядка началась.
Эффективность зарядки
В ходе эксперимента с планшетом, у которого заряд батареи составлял 88%, было установлено, что через полчаса заряд телефона увеличился на 10%. Таким образом, полный заряд смартфона занял бы около 5 часов. Хотя скорость зарядки не слишком высока, этот метод может пригодиться в критических ситуациях.
Важно отметить, что заряжать телефон можно только от устройств, поддерживающих OTG. К примеру, некоторые современные смартфоны могут не поддерживать эту функцию и не позволят передавать заряд другим устройствам.
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