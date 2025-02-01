Во время военного положения некоторые категории граждан имеют право на перерасчет коммунальных платежей или освобождение от их уплаты.

Об этом сообщило профильное издание На пенсии . В то же время после завершения действия военного положения все накопившиеся долги придется погасить.

Перерасчет могут получить:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, отсутствовавшие в своем жилище более 30 дней.

Чтобы запросить перерасчет, необходимо подтвердить факт отсутствия документально. Это может быть:

справка о статусе ВПЛ;

документы, подтверждающие лечение или другие обстоятельства пребывания вне места жительства.

Перерасчет возможен для всех жилищно-коммунальных услуг, кроме:

распределения газа ;

; отопление.

Для оформления перерасчета необходимо подать заявление и соответствующие документы поставщику услуг.

Граждане, проживающие в зонах активных боевых действий или временно оккупированных территориях, имеют право на освобождение от уплаты коммунальных долгов, накопленных после 24 февраля 2022 года. Поставщикам услуг запрещено требовать их погашения.

Если жилье потерпело разрушения в результате боевых действий и коммунальные услуги не предоставляются, оплата за них также не может начисляться. Однако, если долги были накоплены до начала военного положения, их все же придется уплатить.

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