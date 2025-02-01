Украинцы активно продают на сайтах объявлений редкие долларовые купюры со звездочкой в серийном номере.
Об этом свидетельствуют объявления на популярном сайте для торговли "из рук в руки". Стоимость таких банкнот обычно лишь немного превышает номинал: например, 100 долларов можно найти за 4500-5000 грн, что несколько дороже их рыночной стоимости (около 4200 грн по текущему курсу).
В то же время, некоторые продавцы оценивают такие банкноты значительно выше – до 10 тысяч гривен и более.
Ценность купюры зависит от нескольких факторов:
- ее состояния (была ли она в обращении);
- возрасте банкноты;
- уникальности серийного номера (некоторые продавцы отмечают «счастливые числа»).
На международных аукционах такие купюры могут продаваться гораздо дороже. Например, на Ebay не редкость, когда 1-долларовую банкноту со "звездочкой" предлагают в 10 раз дороже номинала.
"Звездные" доллары встречаются среди всех номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. От обычных купюр они отличаются небольшой звездочкой рядом с серийным номером.
Эти банкноты выпускаются в тех случаях, когда при печати возникает ошибка. Вместо того, чтобы дважды печатать купюру с одним и тем же номером (что запрещено), заменяемые банкноты получают специальный символ – "звездочку".
Несмотря на то, что доллары со "звездочкой" являются полноценным платежным средством, некоторые люди считают их коллекционными или даже приносящими удачу. Это делает их привлекательными для нумизматов и любителей уникальных вещей.
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