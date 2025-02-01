Несмотря на то, что доллары со "звездочкой" являются полноценным платежным средством, некоторые люди считают их коллекционными или даже приносящими удачу.

Украинцы активно продают на сайтах объявлений редкие долларовые купюры со звездочкой в ​​серийном номере.

Об этом свидетельствуют объявления на популярном сайте для торговли "из рук в руки". Стоимость таких банкнот обычно лишь немного превышает номинал: например, 100 долларов можно найти за 4500-5000 грн, что несколько дороже их рыночной стоимости (около 4200 грн по текущему курсу).

В то же время, некоторые продавцы оценивают такие банкноты значительно выше – до 10 тысяч гривен и более.

Ценность купюры зависит от нескольких факторов:

ее состояния (была ли она в обращении);

возрасте банкноты;

уникальности серийного номера (некоторые продавцы отмечают «счастливые числа»).

На международных аукционах такие купюры могут продаваться гораздо дороже. Например, на Ebay не редкость, когда 1-долларовую банкноту со "звездочкой" предлагают в 10 раз дороже номинала.

"Звездные" доллары встречаются среди всех номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. От обычных купюр они отличаются небольшой звездочкой рядом с серийным номером.

Эти банкноты выпускаются в тех случаях, когда при печати возникает ошибка. Вместо того, чтобы дважды печатать купюру с одним и тем же номером (что запрещено), заменяемые банкноты получают специальный символ – "звездочку".

Несмотря на то, что доллары со "звездочкой" являются полноценным платежным средством, некоторые люди считают их коллекционными или даже приносящими удачу. Это делает их привлекательными для нумизматов и любителей уникальных вещей.

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