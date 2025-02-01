Военный не имеет долгов в ПриватБанке, не совершал подозрительных переводов и единственными регулярными транзакциями были переводы его девушке, не превышающие установленные лимиты.

Государственный ПриватБанк прекращает обслуживание действующих военнослужащих, ссылаясь на "неприемлемый уровень риска".

Об этом свидетельствует одна из жалоб, опубликованных на портале "Минфин". При этом клиенты не получают никаких предупреждений или четких пояснений по причинам такого решения.

По словам военного, 15 января 2025 года банк в одностороннем порядке разорвал с ним деловые отношения. В сообщении от ПриватБанка содержались только общие формулировки без конкретных объяснений: речь шла о высоком уровне риска, отсутствии необходимых документов для проверки или возможности идентификации, а также о предоставлении недостоверной информации.

Боец, более 20 лет являвшийся клиентом ПриватБанка, имел счета физического лица-предпринимателя и VIP-статус, заявил, что всегда вовремя платил все обязательства, декларировал доходы и представлял отчетность по ФЛП. У него нет долгов в ПриватБанке, не осуществлял подозрительных переводов и единственными регулярными транзакциями были переводы его девушке, не превышавшие установленные лимиты.

"Наибольшие предания, что я делаю - это переводы моей девушке, которые делаю ежемесячно. Но даже они не превышают никаких лимитов. Итак, требую от банка объяснений по какой причине банк разорвал деловые отношения?", - пояснил боец.

Несмотря на то, что ПриватБанк разрешил перевести средства на счет в другом финансовом учреждении, военный сталкивается с трудностями: он находится на передовой, где проблемы со связью затрудняют доступ к банковским услугам и открытие новых счетов.

Боец призывает ПриватБанк предоставить конкретные объяснения причин разрыва сотрудничества, требуя ответов без размытых формулировок.

Последние новости Украины:

ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

ПриватБанка не выдал деньги, но списал их: банкомат выключился при отключении электричества.