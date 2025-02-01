В середине января соцсети взорвались обсуждением инцидента в одной из школ Киева – по сообщениям пользователей, во время перерыва учащиеся играли в игру под названием "ТЦК".

Сообщается, что один школьник, имитируя "увлечение", схватил другого за шею, чуть не сломав ему нос. В сети распространялись предупреждения родителям об опасности таких развлечений.

"Родители, переговорите с детьми о последствиях опасных игр. Сегодня во время перерыва дети играли в игру "ТЦК" и выполняли восторг рукой шеи, едва не сломавшей нос. Объяснительные написаны, разговор с заместителем директора по воспитательной работе провели!" из Сети.

Мнения пользователей разделились. Одни считают это закономерным отражением реальных реалий:

"Как говорят, что видят в то и играют. Но это откровенный трэш" , – пишет Эвелина.

"А что тут странного? В 2014 году все играли в Майдан и "беркутов"" , - отмечает Екатерина.

Многие вспоминают, что в детстве развлекались в популярные в то время игры: "ковбои и индейцы", "казаки-разбойники" или "войну".

Журналисты обратились к правоохранителям, чтобы выяснить, действительно ли такой случай имел место. В ювенальной полиции Киева сообщили, что видели эти сообщения в соцсетях, однако официальных обращений по поводу инцидента не получали.

Правоохранители отметили, что для обеспечения безопасной образовательной среды и предотвращения правонарушений среди детей ювенальные полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия в школах. Кроме этого, ведется мониторинг соцсетей для выявления опасных тенденций среди несовершеннолетних

Источник: ТСН.

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