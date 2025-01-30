Магнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9, чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Прогноз магнитных бурь и геомагнитной активности на ближайшие дни опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Украинцев предупредили о датах, когда ожидаются магнитные бури:
В четверг, 30 января, ожидается нормальная магнитосфера, магнитные бури не ожидаются.
В пятницу, 31 января, эксперты предупреждают о небольших магнитных бурях, они могут не влиять на самочувствие людей.
В субботу, 1 февраля, магнитосфера придет в норму.
Важно отметить, что прогноз магнитных бурь предварительный, ведь солнечная активность может изменяться.
Нужно следить за обновлениями, чтобы заранее подготовиться к возможным магнитным бурям.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.
Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.
Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.
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