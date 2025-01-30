Прогноз магнитных бурь обновляется по мере поступления данных от спутников и лабораторий со всего мира.

Магнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9, чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Прогноз магнитных бурь и геомагнитной активности на ближайшие дни опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Украинцев предупредили о датах, когда ожидаются магнитные бури:

В четверг, 30 января, ожидается нормальная магнитосфера, магнитные бури не ожидаются.

В пятницу, 31 января, эксперты предупреждают о небольших магнитных бурях, они могут не влиять на самочувствие людей.

В субботу, 1 февраля, магнитосфера придет в норму.

Важно отметить, что прогноз магнитных бурь предварительный, ведь солнечная активность может изменяться.

Нужно следить за обновлениями, чтобы заранее подготовиться к возможным магнитным бурям.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом.

Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.

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