Пожилые люди могут получать надбавки в зависимости от возрастной категории и потребности в уходе.

Размер пенсий в Украине зависит от государственного бюджета на соответствующий год – несмотря на это, большинство пенсионеров получают выплаты, не превышающие 10 000 грн.

Закон "О Государственном бюджете Украины" определяет минимальные и максимальные пенсионные выплаты на 2025 год.

Однако в этом году индексация социальных выплат не предусмотрена, поэтому размер пенсий останется неизменным по меньшей мере до 2028 года.

Размер пенсий в феврале 2025 года

Минимальная пенсия – 2361 грн.

– 2361 грн. Минимальная зарплата – 8000 грн.

Размер максимальной пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума, который в феврале 2025 года составит 2 361 грн . По закону максимальная выплата не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть 23 610 грн .

Эта сумма учитывает все возможные прибавки и доплаты. Однако некоторые граждане, которым вместо пенсии назначается пожизненный оклад, могут получать и более высокие суммы, поскольку на них ограничения не распространяются.

Прибавки для пенсионеров по возрасту

От 70 до 75 лет – доплата 300 грн .

– доплата . От 75 до 80 лет – доплата 456 грн .

– доплата . 80+ лет – доплата 570 грн .

Также пенсионерам старше 80 лет , нуждающимся в постоянном уходе, предусмотрена дополнительная выплата в размере 40% прожиточного минимума , что составляет 944 грн .

В 2025 году пенсии останутся на уровне предыдущего года, поскольку бюджет не предусматривает их повышение. Минимальная выплата будет составлять 2 361 грн, а максимальная – 23 610 грн. Однако пожилые люди могут получать надбавки в зависимости от возрастной категории и потребности в уходе.

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