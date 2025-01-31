Украинцам рассказали, как изменится размер пенсий с 1 февраля 2025 года, а кому могут сократить выплаты.

Выплаты некоторых пенсионеров увеличатся, узнайте, как изменится размер пенсий с 1 февраля 2025 года.

Известно, что изменится размер пенсий с 1 февраля 2025 года у тех пенсионеров, кто получит право на возрастную надбавку.

Находящиеся в Украине пенсионеры могут получить в феврале 1000 грн государственной помощи в случае, если они не оформили выплату в декабре-январе.

В феврале 2025 года изменятся пенсии в украинцы, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, главным условием повышения - пенсия не должна быть больше 10 340,35 грн.

Как изменится размер пенсий с 1 февраля 2025 года:

Стоит отметить, что возрастная надбавка к пенсиям в феврале 2025 года будет выплачиваться лицам , которым уже 70 лет, до 75-летнего возраста — сумма будет до 300 грн;

Людям, которым 75 лет, до достижения 80-летнего возраста сумма надбавки составляет до 456 грн;

Лицам, которым 80 лет и старше – до 570 грн.

В феврале 2025 года сократят пенсии некоторым категориям пенсионеров.

Законом Украины "О государственном бюджете на 2025 год" будут ограничения к пенсиям, превышающим десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Речь идет об ограничении пенсий, составляющих 60 000, 80 000 или даже 100 000 грн. и более.

Источник: NV .

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