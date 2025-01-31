В конце января в Украине наблюдается аномально теплая погода, что позволяет наслаждаться весенним теплом, однако в ближайшее время это изменится.

Уже завтра, 31 января погода существенно изменится.

По прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха по всей стране снизится, а небо покроется облаками. Местами ожидаются небольшие дожди. В этот день температура в большинстве регионов будет удерживаться в пределах плюсовых значений. Ночная температура опустится до +2 градусов, в то время как дневная температура на юге и в Крыму может достигнуть +13 градусов.

Прогноз по регионам на 31 января

В западные области: ожидается облачная погода с небольшими дождями. Ночью температура будет колебаться между +2 и +4 градусами, днем ​​от +7 до +9 градусов.

Северные области: также облачно с периодическими дождями. Ночью температура составит от +2 до +4 градусов, днем ​​от +6 до +8 градусов.

Центральные области: облачно с дождями. Ночью температура от +3 до +5 градусов, днем ​​ожидается от +7 до +10 градусов.

Южные области: в этих регионах будет облачно, но без осадков. Ночью температура останется в пределах +3-+5 градусов, днем ​​термометры покажут от +9 до +12 градусов.

Восточные области: также облачно с местными дождями. Ночная температура +3 до +5 градусов, днем ​​– +8 до +11 градусов.

Крым: в Крыму пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем ​​достигнет +11 до +13 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

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