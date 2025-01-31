Уже завтра, 31 января погода существенно изменится.
По прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха по всей стране снизится, а небо покроется облаками. Местами ожидаются небольшие дожди. В этот день температура в большинстве регионов будет удерживаться в пределах плюсовых значений. Ночная температура опустится до +2 градусов, в то время как дневная температура на юге и в Крыму может достигнуть +13 градусов.
Прогноз по регионам на 31 января
В западные области: ожидается облачная погода с небольшими дождями. Ночью температура будет колебаться между +2 и +4 градусами, днем от +7 до +9 градусов.
Северные области: также облачно с периодическими дождями. Ночью температура составит от +2 до +4 градусов, днем от +6 до +8 градусов.
Центральные области: облачно с дождями. Ночью температура от +3 до +5 градусов, днем ожидается от +7 до +10 градусов.
Южные области: в этих регионах будет облачно, но без осадков. Ночью температура останется в пределах +3-+5 градусов, днем термометры покажут от +9 до +12 градусов.
Восточные области: также облачно с местными дождями. Ночная температура +3 до +5 градусов, днем – +8 до +11 градусов.
Крым: в Крыму пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днем достигнет +11 до +13 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.
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