Мобилизация женщин в Одессе с 1 февраля, стало известно, начнется ли призыв в последний месяц зимы.

Во время полномасштабной войны против РФ в феврале 2025 года будет продолжаться призыв, известно, коснется ли мобилизация женщин в Одессе с 1 февраля.

Так, был принят и подписан закон, вносящий изменения в военную службу во время мобилизации в Украине.

Таким образом, закон предусматривает, что украинки, которые захотят служить в ВСУ во время мобилизации в Украине, в частности в Одессе, смогут стать на военный учет, проходить базовую военную подготовку и будут считаться военнообязанными.

Следует отметить, что в рамках мобилизации в Украине массовой мобилизации женщин в феврале в Одессе не будет, контракт можно будет подписать только по своему желанию.

В ВУЗах Украины появится базовая военная подготовка, состоящая из теоретической и практической частей.

Для женщин во время мобилизации женщин в Украине, в том числе в Одессе, обязательна будет только теоретическая часть, на практические занятия - только по собственному желанию после медосмотра.

Также стало известно о мобилизации женщин в Одессе с 1 февраля, если они медицинские работники.

Как сообщалось выше, призыва женщин на военную службу против их желания не будет.

Совершеннолетние женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны подавать документы для военного учета в том случае, если нет проблем со здоровьем.

Данные этих женщин внесут в реестр, однако это не означает, что их будут призывать, данные собирают для понимания, сколько сотрудников в важных отраслях во время мобилизации в Украине и в частности в Одессе.

Источник: unian .

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