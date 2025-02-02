Украинцам рассказали, о работе в Одессе в 2025 году, у кого самые высокие зарплаты и какие профессии самые популярные.

Большое количество вакансий в Одессе направлено на разные специальности, многие из которых имеют связь с военной сферой.

Стало известно о работе в Одессе в 2025 году, какие профессии самые популярные:

Работа в Одессе в 2025 году, у кого самые высокие зарплаты и какие профессии самые популярные:

Водитель – 230 вакансий;

Бухгалтер – 210;

Продавец-консультант – 425 вакансий;

Менеджер по продажам – 326;

Администратор – 207 вакансий;

Продавец – 425;

Кассир – 157 вакансий;

Повар – 101 вакансий.

За работу в Одессе в 2025 году продавец-консультант мобильных телефонов и аксессуаров может получать от 35000 до 40000 гривен.

От кандидата в Одессе ожидают навыки коммуникабельности, активность и желание развиваться. Опыт не обязателен.

Работодатель обещает гарантированную зарплату от 20 000 грн. за 21 рабочий день.

Средний доход – 25 000-30 000 гривен. Гибкий график 4/2.

Должность бухгалтера, военнослужащий ТРО ВСУ в Одессе.

За работу в Одессе в 2025 году обещают денежное довольствие от 25 000 до 50 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Обязательно обучение по базовой общевойсковой подготовке в учебном подразделении и перспективу карьерного роста.

От кандидата на должность требуется экономическое образование, довод работы от 3 лет, уверен пользователь Exel, возраст от 18 до 55 лет и пригодность к военной службе.

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