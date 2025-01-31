Украинский продюсер и рэпер Потап, недавно сменивший свое сценическое имя на Slavic Balagan, оказался в центре скандала из-за использования русского языка в соцсетях .

Об этом пишет Телевизионная служба новостей.

Артист активно анонсирует свое будущее шоу в Израиле, в частности Хайфе, и приглашает своих поклонников на концерт через Instagram. Однако внимание пользователей привлекло не столько видеоприглашение, как текст под ним.

В сообщении, кроме английского и украинского, был использован и русский язык.

"Потап в Хайфе вместе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", – говорится в сообщении.

Потап

Такое сочетание языков вызвало резонанс среди подписчиков Потапа. Часть из них увлеклась анонсом, однако многие украинцы выразили свое негодование. Они упрекнули артиста в пребывании за границей, а также возмутились тем, что он продолжает использовать русский язык, несмотря на полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины. Потап пока не комментирует разгоревшийся вокруг него скандал.

Потап

Кстати, недавно Politeka писала о том, куда пропал и чем занимается бывший участник группы ТНМК Диля.

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