Подписчики упрекнули артиста за пребывание за границей и использование языка врага Украины.

Украинский продюсер и рэпер Потап, недавно сменивший свое сценическое имя на Slavic Balagan, оказался в центре скандала из-за использования русского языка в соцсетях .

Об этом пишет Телевизионная служба новостей.

Артист активно анонсирует свое будущее шоу в Израиле, в частности Хайфе, и приглашает своих поклонников на концерт через Instagram. Однако внимание пользователей привлекло не столько видеоприглашение, как текст под ним.

В сообщении, кроме английского и украинского, был использован и русский язык.

"Потап в Хайфе вместе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", – говорится в сообщении.

Такое сочетание языков вызвало резонанс среди подписчиков Потапа. Часть из них увлеклась анонсом, однако многие украинцы выразили свое негодование. Они упрекнули артиста в пребывании за границей, а также возмутились тем, что он продолжает использовать русский язык, несмотря на полномасштабную войну, которую Россия начала против Украины. Потап пока не комментирует разгоревшийся вокруг него скандал.

Кстати, недавно Politeka писала о том, куда пропал и чем занимается бывший участник группы ТНМК Диля.

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