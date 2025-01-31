Если вы сталкивались с проблемой перегрева смартфона, иногда настолько, что его горячо держать в руке, то эти простые советы помогут вам исправить ситуацию.

Определенный нагрев смартфона в результате нагрузки процессора или аккумулятора – это норма, но когда устройство становится горячим, это уже серьезная проблема.

Оптимальная температура для внутренней части смартфона – до 35 градусов. При 36-43 градусах телефон также может нормально функционировать, но если устройство нагревается до такой температуры постоянно, то уже стоит обратить на это внимание. А вот более 43 градусов – это уже опасность для смартфона и нужно принимать меры, чтобы помочь ему остыть.

Распространенной причиной перегрева смартфона является перегрузка процессора, в том числе энергоемкими программами, играми, потоковым видео или просто большим количеством открытых программ. Еще одна возможная причина – проблемы с зарядкой, особенно сильно нагреваются устройства во время быстрой или беспроводной зарядки.

Также перегрев смартфона может быть следствием поражения устройства вредоносным программным обеспечением или вирусом. Кроме того, нахождение устройства в жаркой среде, особенно под прямыми солнечными лучами, тоже вызывает сильный перегрев и наносит вред.

Чтобы снизить температуру внутри смартфона, во-первых, стоит остановить игру или другую активность, перегрузившую устройство. Для более быстрого охлаждения снимите с телефона защитный чехол. При необходимости для охлаждения телефона можно попробовать обдув воздухом с помощью кондиционера или вентилятора, но ни в коем случае не кладите устройство в холодильник или, тем более, морозильник, так как такой резкий перепад температуры еще опаснее перегрева.

В случае, если смартфон перегрелся очень сильно, следует выключить его и дождаться полного охлаждения.

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