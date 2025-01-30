Денежные средства "Зимней тысячи" можно потратить не только на коммунальные услуги, но и на другие нужды.

Украинцы, получившие средства в рамках программы "Зимова єПідтримка", могут использовать их для оплаты ЖКХ, однако некоторые клиенты Ощадбанка , имеющие карты "Національний кешбек", сталкиваются с трудностями при осуществлении таких платежей.

Об этом написано на странице банка Facebook.

Одна из клиентов банка сообщила, что попытка оплатить коммуналку "Зимовою тисячою" завершилась неудачей. Оказалось, что сделки отклоняются из-за отсутствия договоров между банком и коммунальными предприятиями.

"Все платежи отклоняются, потому что нет договоров с учреждениями" , - отметила женщина из Белой Церкви.

Представитель банка посоветовал обратиться в контакт-центр по номеру 0-800-210-800. В то же время в банке установили, что средствами "Зимней тысячи" можно оплачивать не только коммунальные услуги, но и другие расходы, такие как медицинские услуги, образовательные услуги, транспорт, страхование, книги, лекарства и тому подобное.

Как оплатить коммунальные услуги картой "Нацкешбек"

Для оплаты электроэнергии картой "Нацкешбек" требуется:

Оформить карту "Нацкешбек".

Разместите ее в мобильное приложение или кабинет "Ясно".

Оплатить счет до 20 числа.

Карточкой также можно оплачивать газоснабжение в "Нефтегазе". Для этого нужно оформить карту и настроить ее для расчетов.

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