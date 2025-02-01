Украинцам рассказали о новом запрете в Одессе, за что штраф составляет 60 тысяч гривен.

Новый запрет действует в Одессе , стало известно, за что "светит" наказание в виде штрафа в 60 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, запрет на охоту, действующий в условиях войны в Украине, положительно повлиял на популяцию диких животных.

Речь идет о косулях, зайцах и фазанах в Одессе.

"Для сохранения серн важными мерами являются мониторинг мест их проживания, борьба с браконьерством и усиление ответственности за нарушение законодательства", - говорится в сообщении.

Экоинспекторы в Одессе предупреждают, что за браконьерство предусмотрены штрафы – административная и уголовная ответственность.

За незаконную добычу или уничтожение диких животных в Одессе предусмотрен штраф, который составляет 60 000 гривен.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2025 года размеры штрафов за административные правонарушения в Украине остались на прежнем уровне, и их сумма определяется на основе необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Об этом рассказала эксперт Ирина Ан. Она также назвала размер штрафов, которые придется уплачивать украинцам за некоторые нарушения.

Изменения были внесены в законодательство в декабре 2024 года, в том числе 19 числа, об ответственности за домашнее насилие. Это повлекло за собой повышение штрафов за такие правонарушения.

Так, за первое нарушение домашнего насилия штраф составляет от 340 до 680 гривен, а за повторное – от 1020 до 1360 гривен. Дополнительно были ужесточены санкции, если насилие совершено в отношении детей. В таких случаях штрафы варьируются от 510 до 1020 гривен.

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