Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) на своей странице в Instagram показал, как просто готовится паста Карбонара.
"Я отношусь к типу людей, которые обожают итальянскую кухню. Что может быть проще", - отметил победитель "Мастер Шеф".
В расчете на две порции Карбонары победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:
- спагетти (из твердых сортов пшеницы) – 200 г в сухом виде
- яичные желтки – 3 шт.
- сыр Пармезан – 30 г
- панчетта или подчеревок – 120 г
- немного оливкового масла
- соль и молотый перец – по вкусу
- петрушка или базилик – для подачи
Победитель "Мастер Шеф" подчеркнул, что Карбонара – это отличная идея для того, чтобы быстро и без проблем побаловать себя и близких вкусным обедом или ужином.
Спагетти отвариваем в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте (примерно 8 минут).
Подчеревок или панчетту нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде, чтобы получились хрустящие шкварки. Готовые шкварки убираем со сковороды.
Смешиваем яичные желтки, 1 ст.л. вытопившегося из сала жира, немного оливкового масла, 20 г натертого пармезана и 100 г воды, в которой варилась паста, перемешиваем соус.
На тёплую сковороду выкладываем отварную пасту, добавляем соус и хорошо перемешиваем.
На тарелку для подачи "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает порцию пасты Карбонара с соусом, сверху добавляет шкварки, посыпает 5-10 г натертого пармезана и по желанию мелко нарезанной зеленью.
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