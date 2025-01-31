Паста Карбонара – одно из самых популярных в мире итальянских блюд, и по этому рецепту от победителя "Мастер Шеф" вы без проблем можете приготовить ее дома.

Победитель одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) на своей странице в Instagram показал, как просто готовится паста Карбонара.

"Я отношусь к типу людей, которые обожают итальянскую кухню. Что может быть проще", - отметил победитель "Мастер Шеф".

В расчете на две порции Карбонары победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

спагетти (из твердых сортов пшеницы) – 200 г в сухом виде

яичные желтки – 3 шт.

сыр Пармезан – 30 г

панчетта или подчеревок – 120 г

немного оливкового масла

соль и молотый перец – по вкусу

петрушка или базилик – для подачи

Победитель "Мастер Шеф" подчеркнул, что Карбонара – это отличная идея для того, чтобы быстро и без проблем побаловать себя и близких вкусным обедом или ужином.

Спагетти отвариваем в кипящей подсоленной воде до состояния аль денте (примерно 8 минут).

Подчеревок или панчетту нарезаем небольшими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде, чтобы получились хрустящие шкварки. Готовые шкварки убираем со сковороды.

Смешиваем яичные желтки, 1 ст.л. вытопившегося из сала жира, немного оливкового масла, 20 г натертого пармезана и 100 г воды, в которой варилась паста, перемешиваем соус.

На тёплую сковороду выкладываем отварную пасту, добавляем соус и хорошо перемешиваем.

На тарелку для подачи "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский выкладывает порцию пасты Карбонара с соусом, сверху добавляет шкварки, посыпает 5-10 г натертого пармезана и по желанию мелко нарезанной зеленью.

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