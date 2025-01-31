Магнитная буря в Украине будет уже сегодня, 31 января, специалисты рассказали, сколько она продлится.

На Солнце произошла вспышка, известно, что к Земле мчится магнитная буря – эксперты дали советы, как уберечь здоровье метеозависимым людям.

Магнитная буря ожидается уже 31 января.

Как сообщает The Watchers, из-за вспышки на Солнце ожидается магнитная буря.

Магнитная буря будет класса G1 – это малая геомагнитная буря, однако она будет иметь последствия для метеозависимых людей.

По данным экспертов, предупреждение о малой магнитной буре действует 31 января и 1 февраля 2025 из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры с потенциальным прибытием коронального выброса массы.

Вспышка на Солнце с выбросом корональной массы произошла еще 28 января, однако влияние магнитной бури будет ощутимо только сегодня, 31 января.

Во время магнитной бури у украинцев может ухудшиться здоровье, кроме того, на Земле могут возникнуть слабые колебания в электросетях.

Воздействия могут испытать и спутники.

В связи магнитными бурями 31 января и 1 февраля украинцам рекомендуют не нагружать себя физически, больше отдыхать и избегать стрессовой ситуации.

Кроме того, перенести магнитный удар поможет верный рацион и водный режим.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, соблюдать правильное питание, а также забыть об алкоголе и сигаретах.

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