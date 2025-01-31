На Солнце произошла вспышка, известно, что к Земле мчится магнитная буря – эксперты дали советы, как уберечь здоровье метеозависимым людям.
Магнитная буря ожидается уже 31 января.
Как сообщает The Watchers, из-за вспышки на Солнце ожидается магнитная буря.
Магнитная буря будет класса G1 – это малая геомагнитная буря, однако она будет иметь последствия для метеозависимых людей.
По данным экспертов, предупреждение о малой магнитной буре действует 31 января и 1 февраля 2025 из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры с потенциальным прибытием коронального выброса массы.
Вспышка на Солнце с выбросом корональной массы произошла еще 28 января, однако влияние магнитной бури будет ощутимо только сегодня, 31 января.
Во время магнитной бури у украинцев может ухудшиться здоровье, кроме того, на Земле могут возникнуть слабые колебания в электросетях.
Воздействия могут испытать и спутники.
В связи магнитными бурями 31 января и 1 февраля украинцам рекомендуют не нагружать себя физически, больше отдыхать и избегать стрессовой ситуации.
Кроме того, перенести магнитный удар поможет верный рацион и водный режим.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, соблюдать правильное питание, а также забыть об алкоголе и сигаретах.
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