Он надеялся, что спасатели смогут обнаружить ее живой в водах реки Потомак, над которой произошла авария.

Муж показал СМС от жены с самолета авиакомпании PSA Airlines, столкнувшегося с вертолетом армии США Black Hawk - на борту погибли все пассажиры и экипаж.

Хамаад Раза, мужчина одной из пассажирок самолета, рассказал журналистам о последних сообщениях, полученных от жены перед ее гибелью.

Еще до официального подтверждения списка жертв президентом США Дональдом Трампом Раза признался, что молится о спасении своей 26-летней супруги. Он надеялся, что спасатели смогут обнаружить ее в водах реки Потомак, над которой произошла авария.

Раза рассказал, что его жена на момент крушения сообщила ему, что самолет должен был приземлиться через 20 минут. Она успела отправить это сообщение перед трагедией, после чего он не смог послать больше сообщений, что заставило его обеспокоиться.

"Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут. Остальные мои сообщения не были доставлены, и тогда я понял, что что-то может произойти", — поделился мужчина.

Раза отметил, что его жена отправилась в Вичиту в Канзасе из-за работы, хотя всегда чувствовала дискомфорт во время полетов.

Напомним, в США произошла авиакатастрофа: военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом PSA Airlines. В результате трагедии погибли все 60 пассажиров, 4 члена экипажа и военные, находившиеся на борту вертолета.

Источник: Daily Mail.

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