В субботу, 1 февраля, дожди пройдут в центральных, южных и восточных областях, а в Закарпатье и в Карпатах возможен небольшой мокрый снег .

По прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха ночью на 31 января была от +4 до -1 градуса, днем ​​от +5 до +11, на юге - от +2 до +7. Впрочем, уже с 1 февраля ночью температура снизится до 0 -7 градусов, а днем ​​будет колебаться от -3 до +3 градусов, причем на Юго-Востоке будет прохладнее от 0 до -6 градусов. На большей части территории страны ожидается туман, а со 2 февраля температура постепенно снизится еще на несколько градусов.

Синоптики отмечают, что этот период похолодания не будет резким, однако следует готовиться к изменениям в погодных условиях. Ветер, изменяющий свое направление с юго-восточного на северо-западное, принесет с собой дополнительное похолодание, его скорость будет достигать 3-10 метров в секунду.

Что касается общего прогноза на февраль, то средняя температура в Украине в феврале 2025 года предполагается в пределах -3 до +2 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Также, по прогнозам, в феврале осадков будет меньше обычного, лишь 25-65 мм, что свидетельствует о малоснежной зиме. Ранее абсолютный минимум температуры, зафиксированный в феврале, составлял от -24 до -39 градусов на востоке и южных областях. Однако в этом году такое сильное похолодание маловероятно.

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