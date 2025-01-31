Из-за вражеского удара по Одесщине пострадали четыре человека, среди них врач.

Сегодня, 31 января армия России атаковала Одесщину беспилотниками, из-за вражеского удара ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает в Департаменте здравоохранения Одесской областной военной администрации.

Так, в результате атаки РФ на Одесщину травмировались четыре человека.

"Двое из них находятся на лечении в Черноморской больнице под наблюдением медицинских работников учреждения. Среди пострадавших есть врач-хирург, получивший травму руки от обломков стекла во время проведения оперативного лечения другого пациента", — говорится в сообщении.

Двоим травмированным оказали помощь, общее состояние всех пострадавших – средней тяжести, к счастью, их жизни ничего не угрожает.

В Одесской областной прокуратуре добавили, что ранения получил водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и врач.

Ночью 31 января РФ атаковала дронами Черноморска в Одесской области. Повреждена городская больница, дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах", — сообщил Кипер.

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