Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому потеря гаджета или его воровство может не только привести к материальным потерям, но и нанести серьезный моральный дискомфорт.
На Ютуб-канале Andronews_official рассказали , как максимально минимизировать риски и обеспечить ваши личные данные.
Храните данные в облаке
Никогда не храните всю информацию только на смартфоне. К примеру, добавляя новые контакты, лучше сразу сохранить их в аккаунте Google, это позволяет удаленно управлять ими. Если смартфон потерян или украден, вы можете быстро изменить пароли.
Используйте резервное копирование
Не забывайте о резервном копировании важных файлов в облаке. Google предлагает бесплатные 15 ГБ для хранения данных. Это можно настроить в меню синхронизации в настройках смартфона.
Защита доступа к смартфону
Для дополнительной безопасности используйте сканер отпечатков пальцев, распознавание лица или другие методы биометрической аутентификации. Это защитит ваши данные от посторонних лиц.
Не выбрасывайте упаковку смартфона
В коробке смартфона фактически есть информация о его номере IMEI. Зная его, можно обратиться к оператору связи, чтобы заблокировать телефон в случае кражи.
Используйте диспетчер устройств Android
Этот сервис Google позволяет удаленно находить вашего смартфона. Для использования необходимо активировать определение местоположения и функцию его обнаружения в настройках аккаунта Google. Через ADM можно заблокировать телефон или удалить все данные.
Мобильные приложения для дополнительной безопасности
Некоторые приложения, такие как Avast Anti-Theft или Cerberus могут отслеживать смартфон или даже заблокировать его включение, что дает дополнительное время для поиска.
Решения от производителей смартфонов
Компании Meizu, Xiaomi и Samsung предлагают собственные сервисы для поиска смартфонов, например Meizu Phone Finder, Mi Finder и Find My Phone.
В общем, потеря смартфона может повлечь за собой значительные трудности, но следование этим простым советам позволяет защитить ваши личные данные и потерять риски.
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