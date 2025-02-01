Защита данных в случае кражи или потери телефона вполне реальна, если соблюдать определенные правила.

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому потеря гаджета или его воровство может не только привести к материальным потерям, но и нанести серьезный моральный дискомфорт.

На Ютуб-канале Andronews_official рассказали , как максимально минимизировать риски и обеспечить ваши личные данные.

Храните данные в облаке

Никогда не храните всю информацию только на смартфоне. К примеру, добавляя новые контакты, лучше сразу сохранить их в аккаунте Google, это позволяет удаленно управлять ими. Если смартфон потерян или украден, вы можете быстро изменить пароли.

Используйте резервное копирование

Не забывайте о резервном копировании важных файлов в облаке. Google предлагает бесплатные 15 ГБ для хранения данных. Это можно настроить в меню синхронизации в настройках смартфона.

Защита доступа к смартфону

Для дополнительной безопасности используйте сканер отпечатков пальцев, распознавание лица или другие методы биометрической аутентификации. Это защитит ваши данные от посторонних лиц.

Не выбрасывайте упаковку смартфона

В коробке смартфона фактически есть информация о его номере IMEI. Зная его, можно обратиться к оператору связи, чтобы заблокировать телефон в случае кражи.

Используйте диспетчер устройств Android

Этот сервис Google позволяет удаленно находить вашего смартфона. Для использования необходимо активировать определение местоположения и функцию его обнаружения в настройках аккаунта Google. Через ADM можно заблокировать телефон или удалить все данные.

Мобильные приложения для дополнительной безопасности

Некоторые приложения, такие как Avast Anti-Theft или Cerberus могут отслеживать смартфон или даже заблокировать его включение, что дает дополнительное время для поиска.

Решения от производителей смартфонов

Компании Meizu, Xiaomi и Samsung предлагают собственные сервисы для поиска смартфонов, например Meizu Phone Finder, Mi Finder и Find My Phone.

В общем, потеря смартфона может повлечь за собой значительные трудности, но следование этим простым советам позволяет защитить ваши личные данные и потерять риски.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.