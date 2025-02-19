Ночью вражеская армия атаковала Одесскую область, известно что без электрики осталась часть домов, узнайте, будут ли графики отключения света в Одессе и Одесской области 20 февраля.

Российская армия нанесла массированный удар по Одессе, большая часть города сегодня осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры, стало известно, будут ли графики отключения электроэнергии 20 февраля 2025 года.

Ильичевский городской суд Одесской области предупредил о графике отключения электроэнергии в Одесской области 20 февраля.

По сообщению «ДТЭК», в связи с проведением плановых работ 20.02.2025 с 9:00. до 16:00 час. в г. Черноморске будут прекращены поставки электроэнергии и ожидаются графики отключения электроэнергии 20 февраля.

Возможны графики отключения электроэнергии 20 февраля и в помещении Ильичевского городского суда Одесской области из-за чего не будет возможности проведения судебных заседаний.

Графики отключения электроэнергии 20 февраля ожидаются в Измаиле. «ДТЭК Одесские Электросети» будет проводить профилактические работы электроснабжения.

С 20 февраля (8:00) до 27 февраля (17:00) графики отключения электроэнергии ждут жителей Белгород-Днестровска, Болградская, Покровская, Торговая, Хотинская.

Начиная с вечера вторника Одессу атаковали ударные беспилотники РФ, неспокойно было в районе Таирова, там после взрывов пропал свет.

160 тысяч жителей Одессы остались без света и отопления. Утром энергетики в Одессе восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч семей, их подключили к резервным линиям, где это было возможно.

Что касается графиков отключения электроэнергии в Одессе 20 февраля то сейчас действуют локальные графики аварийные отключения электроэнергии.

Из-за вражеской атаки в части Одесского района ввели локальные графики аварийные отключения электроэнергии.

Критическая инфраструктура пока работает от генераторов. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей, а для жителей открыли пункты несокрушимости.

В ГСЧС добавили , что потушили пожары, возникшие после атаки во вторник вечером. По данным спасателей ГСЧС , повреждена поликлиника, 24-этажный жилой дом, детский сад и несколько автомобилей.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет – возобновление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", – говорится в сообщении.

В результате атаки дрона в Одессе остановились троллейбусы.

Графики отключения электроэнергии в Одессе 20 февраля пока не планируются, однако известно, что ремонтные работы продолжаются постоянно и энергетики будут продолжать до тех пор, пока в каждый дом не вернется свет.

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, в результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, речь идет о детской поликлинике, садике, вылетело стекло в многоэтажках и пострадали легковые автомобили.

Пострадали четыре человека, среди которых один ребенок, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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