РФ продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому нужно знать, будут ли графики отключения света в Одессе на этой неделе с 24 февраля по 2 марта, передает Politeka.net.
Энергетики предупредят заранее, если будут введены графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.
С 21 по 28 февраля ДТЭК Одесские электросети проводят профилактические работы, одесситов предупредили о возможных отключениях света.
Графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта:
Белгород-Днестровская, Болградская, Покровская, Торговая, Хотинская.
В Киевском и Приморском районах Одессы продолжаются аварийные отключения. Оборудование получило повреждения. Энергетики делают все, чтобы поочередно предоставлять электроснабжение в каждый дом, и работать постоянно для возобновления стабильного энергоснабжения в Одессе на неделе с 24 февраля по 2 марта.
Следует отметить, что для сбалансирования энергосистемы в Украине действовали ограничения для промышленных предприятий с 05:00 до 21:00.
Бытовые потребители пока не испытают отключений, однако ситуация может измениться в любой момент, в зависимости от уровня потребления.
В случае, если нагрузка на систему в Одессе и области будет возрастать, возможен ввод дополнительных мер и графиков отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.
Проверить, к какой группе относится дом, можно на сайте местного оператора системы распределения, чтобы ознакомиться с возможными графиками отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.
Как передает Политека, в ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии при наличии света, чтобы избежать перегрузок системы и предотвратить графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.
Необходимость экономного потребления сохраняется, поэтому в Укрэнерго просят не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно.
Время восстановления света и отмена графиков отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта можно узнать с помощью:
сайта ДТЭК Одесские электросети;
чат-бота в Viber ;
чат-бота в Telegram ;
личных сообщений в Facebook ;
подать заявку на сайт ДТЭК.
Напомним, российская армия нанесла массированный удар по Одессе, большая часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры. На неделе вводились графики отключения света в Одессе.
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