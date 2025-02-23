Графики отключения света в Одесса на неделю с 24 февраля по 2 марта, украинцам рассказали, будут ли их вводить в эти дни.

РФ продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому нужно знать, будут ли графики отключения света в Одессе на этой неделе с 24 февраля по 2 марта, передает Politeka.net.

Энергетики предупредят заранее, если будут введены графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.

С 21 по 28 февраля ДТЭК Одесские электросети проводят профилактические работы, одесситов предупредили о возможных отключениях света.

Графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта:

Белгород-Днестровская, Болградская, Покровская, Торговая, Хотинская.

В Киевском и Приморском районах Одессы продолжаются аварийные отключения. Оборудование получило повреждения. Энергетики делают все, чтобы поочередно предоставлять электроснабжение в каждый дом, и работать постоянно для возобновления стабильного энергоснабжения в Одессе на неделе с 24 февраля по 2 марта.

Следует отметить, что для сбалансирования энергосистемы в Украине действовали ограничения для промышленных предприятий с 05:00 до 21:00.

Бытовые потребители пока не испытают отключений, однако ситуация может измениться в любой момент, в зависимости от уровня потребления.

В случае, если нагрузка на систему в Одессе и области будет возрастать, возможен ввод дополнительных мер и графиков отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.

Проверить, к какой группе относится дом, можно на сайте местного оператора системы распределения, чтобы ознакомиться с возможными графиками отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.

Как передает Политека, в ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к возможным ограничениям и уменьшить потребление электроэнергии при наличии света, чтобы избежать перегрузок системы и предотвратить графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта.

Необходимость экономного потребления сохраняется, поэтому в Укрэнерго просят не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно.

Время восстановления света и отмена графиков отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети;

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

личных сообщений в Facebook ;

подать заявку на сайт ДТЭК.

Напомним, российская армия нанесла массированный удар по Одессе, большая часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, повреждены объекты социальной инфраструктуры. На неделе вводились графики отключения света в Одессе.

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