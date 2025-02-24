Свежий прогноз погоды в Одессе 25 февраля дали синоптики, узнайте, каким будет этот вторник.

Погода в Одессе 25 февраля ожидается безоблачной, осадки в этот день не предвидятся, передает Politeka.net.

Как сообщают синоптики, погода в Одессе 25 февраля улучшится.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики 25 февраля прогнозируют солнечную погоду, осадки в Одессе в этот день не предвидятся.

"Уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков", - говорится на сайте Синоптик.

Ночная температура в Одессе и области 25 февраля будет колебаться от -5 до -3 °C, днем температура воздуха прогреется до плюс 2°C.

Ветер в Одессе 25 февраля ожидается переменчивый до 2,2 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что с 25 февраля погода, в частности в Одессе, начанет меняться, морозы ослабнут. Погода на Западе ночью -1...-7°C, днем ​​-1...+7°C.

В других регионах ночью -6...-12°C, на востоке - до -16°C, днем ​​-2...+4°C. Осадки маловероятны, лишь 26 февраля на Востоке возможен небольшой снег, в Одессе осадки 25 февраля не прогнозируются.

Ночью -5…-12°C, на Востоке – до -16°C, днем ​​-3…+4°C, на Западе и юго-западе – до +8°C.

В начале марта в Украине ожидается постепенное потепление на 3-5°C. 1-2 марта на Западе, а 2 марта на Севере возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Погода в Украине весной 2025 года будет теплее средних многолетних показателей примерно на 1-2°C, однако синоптики предупреждают о возможности периода похолодания.

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