В Одессе в начале 2025 года рынок труда оживился, вакансий стало больше и у многих специалистов выросли зарплаты.

В Одессе сейчас много вакансий и работодатели активно ищут сотрудников, передает Politeka.net.

Наиболее востребованные профессии в Одессе по информации сайта Work.ua в 2025 году:

Бухгалтер 156

Водитель 219

Продавец-консультант 379

Администратор 208

Менеджер по продажам 285

Грузчик 102

Повар 119

Продавец 379.

Что касается вакансий по которым резко выросли зарплаты в 2025 году то чаще всего это менежерский специальности и сфера торговли.

Например, работая в Одессе региональным специалистом по продаже мобильных гаджетов и открытия новых магазинов можно получать от 45 000 до 60 000 гривен, также кандидатам на должность обещают бонусы, премии.

"От тебя мы ожидаем: Коммуникабельность, активность и желание развиваться. Опыт не обязателен — научим всему!", - сообщается на сайте поиска работы.

Также в Одессе ищут продавца-консультанта парфюмерии, и общают платить от 23 000 до 40 000 грн, % от кассы.

Требования к кандидату: желание влиять на свою зарплату самостоятельно, легкообучаемость и самодисциплина, заинтересованность в парфюмерии, желание работать и расти, коммуникабельность, ответственность, порядочность, и нацеленность на результат.

Условия работы в Одессе: график работы 2/2 с 10-00 до 21-00.

Последние новости Украины:

Графики отключения света в Одессе на неделю с 24 февраля по 2 марта: к чему готовиться в эти дни.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.