В Одессе увеличиваются риски введения графиков отключений света в марте, стало известно, где можно с ними ознакомиться.

Графики отключения света в Одессе в марте могут вернуться, что известно о ситуации в энергосистеме, передает Politeka.net.

Так, в Одессе возрастают риски отключений света в марте, узнайте, где ознакомиться с графиками.

"В Укрэнерго" сообщали о возможных почасовых графиках отключения света в марте, с которыми можно ознакомиться заранее на сайтах и ​​чат-ботах.

Также ранее сообщалось, что в Одессе будут использовать уже составленные графики по группам отключений света.

Риски возврата плановых отключений света в марте в Одессе, по мнению ряда экспертов, растут в Украине.

Причиной является сложная ситуация в энергетике из-за вражеских обстрелов, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам энергосистема нашей страны работает "с максимальным напряжением всех имеющихся генерирующих мощностей".

Поэтому энергетикам приходится жестко ограничивать промышленность.

Как отмечал эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп, "апокалиптические" прогнозы не оправдались, однако, если морозная погода затянется на неделе, графики отключения света в Одессе в марте могут восстановиться.

Графики отключения света в Одессе на март 2025 могут вводиться не только из-за дефицита электроэнергии, но и из-за необходимости проведения ремонтов на линиях и подстанциях.

Графики отключения света в Одессе на март 2025 года:

Как передает Политика, графики отключения света в Одессе на март 2025 могут появиться на сайте ДТЭК на отдельной странице: введите населенный пункт и адрес.

Альтернативные способы узнать графики отключения света в Одессе на март 2025 года:

сайта ДТЭК Одесские электросети;

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

личных сообщений в Facebook ;

по телефонам 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Энергетики напомнили, что причиной вероятных графиков отключения света в Одессе в марте 2025 года – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

«В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – сообщили в пресс-службе.

В Украине время от времени применяются меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Графики отключения света в Одессе на март 2025 года могут быть не столь жестки, как раньше, когда света не было по 10-12 часов.

Отключения будут применяться для одной или двух очередей, поэтому вероятно ограничения будут минимальны.

По словам экспертов, декабрь и январь в Одессе были теплыми - экономия электроэнергии, а в феврале со снижением температуры потребления света сильно увеличилось, поэтому вводились графики отключения света в Одессе.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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