Стало известно, кто из одесситов потеряет субсидию после марта 2025 года, названы причины.

Субсидии в Одессе на оплату ЖКУ предоставляются, если сумма среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на льготу, сообщает Politeka.net.

В 2025 году эта сумма составляет 4240,00 гривен.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 № 1553 был изменен Порядок предоставления льгот отдельным категориям украинцев, в частности одесситам, с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Кто из одесситов потеряет субсидию после марта 2025 года:

Норма будет применяться с 01 января 2025 г. - для лиц, обратившихся за предоставлением льгот, начиная с 1 января 2025 г.;

после окончания отопительного сезона 2024-2025 годов, то есть в марте, и тем одесситам получал льготы до 31 декабря 2024 года.

Субсидии на оплату "коммуналки" без учета размера среднемесячного совокупного дохода семьи предоставляются одесситам:

– лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп в результате войны;

– участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним;

– членам семей погибшего ветерана войны;

– членам семей погибшего Защитника Украины.

По вопросам назначения льгот и субсидий одесситам можно обратиться с заявлением и документами лично в сервисный центр ПФУ, по почте, дистанционно через вебпортал ПФУ, приложение «Пенсионный фонд» или портал Дія.

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