Субсидии в Одессе на оплату ЖКУ предоставляются, если сумма среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величину дохода, дающего право на льготу, сообщает Politeka.net.
В 2025 году эта сумма составляет 4240,00 гривен.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 № 1553 был изменен Порядок предоставления льгот отдельным категориям украинцев, в частности одесситам, с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
Кто из одесситов потеряет субсидию после марта 2025 года:
Норма будет применяться с 01 января 2025 г. - для лиц, обратившихся за предоставлением льгот, начиная с 1 января 2025 г.;
после окончания отопительного сезона 2024-2025 годов, то есть в марте, и тем одесситам получал льготы до 31 декабря 2024 года.
Субсидии на оплату "коммуналки" без учета размера среднемесячного совокупного дохода семьи предоставляются одесситам:
– лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп в результате войны;
– участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним;
– членам семей погибшего ветерана войны;
– членам семей погибшего Защитника Украины.
По вопросам назначения льгот и субсидий одесситам можно обратиться с заявлением и документами лично в сервисный центр ПФУ, по почте, дистанционно через вебпортал ПФУ, приложение «Пенсионный фонд» или портал Дія.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать
Также Politeka писала, как правильно рассчитать субсидию: важны нормы потребления коммунальных услуг
Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.