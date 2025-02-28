Прогноз погоды на март в Одесской области, синоптики сообщают, что в начале месяца сухой морозный воздух уступит место влажному и теплому.

Прогноз погоды на март в Одесской области составили украинские синоптики, узнайте, чего ждать в первый месяц весны, передает Politeka.net.

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, первые марта будут с повышением температурных показателей, по ее словам, особенно тепло будет ощущаться в днем.

Прогноз погоды на март в Одесской области:

Как передает Политека, в Укргидрометцентре сообщали, что средняя температура в марте будет на уровне +7 градусов, это на 1– 1, 5 градуса выше нормы.

Синоптики обнародовали прогноз погоды на март в Украине, в том числе в Одесской области.

Сильных морозов в марте 2025 года пока не ожидается, как говорят синоптики, 1 марта ночью прогнозируется -1– -6 градусов, днем 0– +5, в Закарпатье +5– +9.

На Востоке страны ночью -7– -12, днем 0– -5 градусов.

1 марта в Украине, в частности, в Одесской области температура ночью составит -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов, на Закарпатье в дневные часы ожидается до +9 градусов.

Прохладнее будет на востоке, ночью -7...-12 градусов, но уже не -16 градусов, днем 0...-5 градусов, рассказала Наталья Птуха.

По словам Птухи, первые дни марта в Украине погода изменится, начнется движение воздуха, в Одесской области ожидается небольшой мокрый снег.

Как рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач, первая декада марта кардинально не изменит погоду в Украине в том числе, Одесскую область осадками. В начале марта нашу страну будут "мучить" ветры, которые усилятся на исходе первой декады.

Температура воздуха в марте в Украине, в частности, Одесской области - ночью будет с небольшим "минусом", а днем плюсовой.

Во вторую декаду марта погода в Украине и в Одесской области будет теплее, осадков будет мало.

Днем температура воздуха в Украине будет с отметкой плюс, временами ожидается отметка в +10°C, ночью будет небольшой мороз.

Третья декада марта в Украине, в частности, Одесской области будет холодной, синоптики прознозируют небольшие дожди, и мокрый снег.

После этого осадки в Украине, в частности, Одесской области ослабеют, западные ветры принесут немного влаги, а температура воздуха поднимется, однако теплой погоды все уще не будет.

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