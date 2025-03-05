Гуманитарная помощь в Одессе выдается внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных, стало известно, как получить помощь, передает Politeka.net.
На гуманитарную помощь в Одессе могут рассчитывать находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах украинцы, люди с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры с минимальными доходами.
Как получить гуманитарную помощь в Одессе?
Как передает Политика, чтобы получить гуманитарную помощь в Одессе, нужно предоставить документы, удостоверяющие личность, переселенцам нужно взять справку ВПЛ.
Заявления на получение гуманитарной помощи в Одессе принимают волонтеры в гуманитарных центрах.
Как получить гуманитарную помощь в Одессе:
Обратиться за гуманитарной помощью в Одессе, позвонив по горячим линиям районных территориальных центров социального обслуживания.
Гуманитарную помощь в Одессе можно получить в виде продуктовых наборов, средств гигиены, подгузников, детского питания, игрушек, одежды, постельного белья и не только.
Адреса и телефоны, чтобы получить гуманитарную помощь в Одессе:
ул. Ильфа и Петрова, 25 - 765-07-87;
сквер Георгия Гамова, 3 - 796-27-49;
ул. Приморская, 42 - (093) 813-31-98;
ул. Махачкалинская, 4 - 763-03-18;
ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).
Также известно, что в благотворительном фонде «Дорога в дом» помогают вещами и питанием.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.
Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.
Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.