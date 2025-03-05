В Одессу переехали тысячи беженцев во время полномасштабной войны, многие остались без жилья, узнайте, как получить гуманитарную помощь.

Гуманитарная помощь в Одессе выдается внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных, стало известно, как получить помощь, передает Politeka.net.

На гуманитарную помощь в Одессе могут рассчитывать находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах украинцы, люди с инвалидностью, многодетные семьи, пенсионеры с минимальными доходами.

Как получить гуманитарную помощь в Одессе?

Как передает Политика, чтобы получить гуманитарную помощь в Одессе, нужно предоставить документы, удостоверяющие личность, переселенцам нужно взять справку ВПЛ.

Заявления на получение гуманитарной помощи в Одессе принимают волонтеры в гуманитарных центрах.

Как получить гуманитарную помощь в Одессе:

Обратиться за гуманитарной помощью в Одессе, позвонив по горячим линиям районных территориальных центров социального обслуживания.

Гуманитарную помощь в Одессе можно получить в виде продуктовых наборов, средств гигиены, подгузников, детского питания, игрушек, одежды, постельного белья и не только.

Адреса и телефоны, чтобы получить гуманитарную помощь в Одессе:

ул. Ильфа и Петрова, 25 - 765-07-87;

сквер Георгия Гамова, 3 - 796-27-49;

ул. Приморская, 42 - (093) 813-31-98;

ул. Махачкалинская, 4 - 763-03-18;

ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).

Также известно, что в благотворительном фонде «Дорога в дом» помогают вещами и питанием.

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